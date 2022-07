Warum beim Thema Sanktionen niemand über Putins Uran redet

Noch gravierender ist die Abhängigkeit von russischen Brennelementen. Besonders die Atomkraftwerke in Ungarn, der Slowakei, Bulgarien und Tschechien brauchen die typischen, sechseckigen Brennelemente aus Russland. So groß war die Not bereits, dass russische Transportflugzeuge im März und April trotz EU-Luftraumsperre wegen der Sanktionen in der Slowakei und Ungarn landen durften: Ohne neue Brennstäbe der Rosatom hätten die Reaktoren heruntergefahren werden müssen.Aber auch die europäische Atomgroßmacht Frankreich bezieht Uran aus Russland. Den Großteil ihres Bedarfs am unverzichtbaren Rohstoff bezieht Paris allerdings aus dem afrikanischen Niger.