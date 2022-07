EU-Parlament: Atom und Gas bekommen ein "grünes Pickerl"

Bis zuletzt, zur Abstimmung gegen Mittwoch Mittag, wurde im EU-Parlament in Straßburg um jede Stimme gerungen: Es ging um die von der EU-Kommission vorgeschlagene Taxonomie-Regelung. Darin wird als Orientierungshilfe an private Geldgeber aufgelistet, welche Technologien als nachhaltig im ökologischen Sinn gelten. Der große Streitpunkt dabei: Auch Atomkraft und fossiles Gas will die Brüsseler Behörde als "grün" bezeichnen - das soll das Fließen von Finanzströmen auch in diese Richtung erleichtern.

Dagegen mobilisierten die Gegner der Taxonimie noch einmal alle ihre Kräfte: Alle 19 österreichischen Abgeordneten haben parteiübergreifend gegen die Taxonomie gestimmt. Auch die Mehrheit der Grünen, Sozialdemokraten und der Linksfraktion gab an, dagegen votiert zu haben.

"Dass Investitionen in Atomkraft und Gas als nachhaltig bezeichnet und mit grünem Mascherl versehen werden, das darf nicht sein", sagt Othmar Karas, Vizepräsident des EU-Parlaments. "Atomkraft kann niemals eine grüne, nachhaltige Energiequelle sein, und auch die fossilen Energieträger wie Gas müssen auslaufen." Man dürfe beide Technologie nicht mit einem Nachhaltigkeitslabel adeln. "Das ist ein Schuss ins Knie der eigenen politischen Zielsetzungen", mahnt Karas.

Das Ziel: Senkung der Treibhausgase in der EU um 55 Prozent bis 2030, aber auch das Ende der Abhängigkeit von fossilen Energieträgern aus Russland.

Überhaupt hatte der russische Krieg gegen die Ukraine den Gegnern der Taxonomie neue Argumente geliefert: Grüne Labels für Gaskraftwerke würde automatisch auch bedeuten, weiterhin Gas aus Russland zu beziehen. Doch es nützte wenig: Die Mehrheit der EU-Abgeordneten legte keinen Widerspruch gegen die Taxonomie-Regelung ein.