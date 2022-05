Erste Stimme gegen ein Denkverbot über Atomkraft

Greiner, der von sich selbst sagt, „kein Fan der konventionellen Atomkraft“ zu sein, ist vor allem „gegen Denkverbote“ und beschäftigt sich als Naturwissenschafter mit neuen Technologien. „Es ist an der Zeit, auch Kernkraft wieder in Betracht zu ziehen“, sagt er.

Die Entscheidung gegen die Atomkraft hat Greiner seinerzeit als richtig empfunden. Doch Zwentendorf sei 44 Jahre her. Greiner: „Und auch die Kernkraft hat sich weiterentwickelt und es gibt mittlerweile Ideen, Konzepte und Ansätze, Kraftwerke so zu bauen, dass sie sicher sind, und keine radioaktiven Reststoffe erzeugen.“

Es werde beispielsweise an kleinen Reaktoren geforscht, die keine Kernschmelze verursachen und in denen hochradioaktive Reststoffe weiter genutzt werden könnten. Das löse das Thema Atommüll. Auch denkt Greiner an die sogenannten Dual-Fluid-Reaktoren, die sich im Störungsfall selbst abschalten und damit keine Gefahr mehr darstellen. Greiner: „Wenn wir ernsthaft das Klima retten wollen, führt uns die Diskussion an solchen Themen nicht vorbei.“

Atomkraftgegner kritisieren solche Aussagen scharf und bringen neben anderen Argumenten auch vor, dass es oft viele Jahre dauert, bis ein Atomkraftwerk errichtet ist – sie also keine Lösung für die aktuelle Energiekrise sein könnten.

Das zeigt Hinkley Point C. Der Reaktor im Südwesten Englands wird frühestens 2025 fertig, rund ein Jahrzehnt hinter der Planung – und gilt mit knapp 30 Milliarden Euro Baukosten als „teuerstes Objekt auf der Erde“.

Atomstrom importiert

Was oft verschwiegen wird, ist aber, dass auch heute schon ein Teil des Importstroms, der im Winter benötigt wird, wenn Wind- und Wasserkraft auslassen, aus Nachbarländern wie Tschechien und damit aus Kohle- und Atomkraftwerken kommt. Wie viel genau weiß niemand. Die IG Windkraft spricht von einem Strommix, der bis zu elf Prozent Atomstrom enthält.

Laut Zach kommt erschwerend dazu, dass es in Österreich seit 2020 keine eigenen Kohlekraftwerke mehr gibt, die bei Bedarf einspringen können. Das war ein „wichtiger Schritt für den Klimaschutz, aber ein schwieriger Schritt für die Versorgungssicherheit. Er hat uns noch abhängiger von russischem Erdgas gemacht.“