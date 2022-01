Österreichs schwieriger Kampf gegen das Comeback der Atomkraft

Auch sonst läuft Österreich seit Jahren Sturm gegen den Ausbau der Atomenergie in den östlichen Nachbarstaaten. So belastete bereits der Bau des Atomkraftwerks im tschechischen Temelin vor der EU-Osterweiterung die Beziehungen zwischen Prag und Wien. Proteste Österreichs gab es auch immer wieder gegen mangelnde Sicherheitsstandards bei den grenznahen Kraftwerken Bohunice und Mochovce in der Slowakei, Dukovany in Tschechien sowie Paks in Ungarn und Krsko in Slowenien.

Nach der Atomkatastrophe im japanischen Fukushima im Jahr 2011 griff die EU die österreichische Forderung nach europaweiten "Stresstests" für Atomkraftwerke in der Europäischen Union auf. Dem 2012 vorgelegten Bericht der Europäischen hochrangigen Gruppe für Nuklearsicherheit und Abfallentsorgung (ENSREG) stimmte Österreich aber als einziges EU-Land nicht zu, sondern enthielt sich. Im Bericht fehle eine Bewertung der einzelnen Atomkraftwerke, ihrer Mängel und Probleme. Außerdem sei der Zeitplan der Überprüfung zu kurz gewesen, kritisierte die Bundesregierung.