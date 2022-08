Attentat auf Kreml-nahe Kriegsbefürworterin: Angeblich neue Täter

In den Tagen nach Beginn der russischen „Spezialoperation“ in der Ukraine trat Dugin wiederholt im Internet in Erscheinung, darunter auch in Videos auf YouTube. Dort verbreitete er seine Thesen, deren Kern in der Ablehnung der westlichen liberalen Wertvorstellungen und der Befürwortung einer multipolaren Weltordnung besteht. Den russischen Einmarsch in der Ukraine verteidigte er weitgehend mit Argumenten, wie sie auch Wladimir Putin verwendet. Es gehe bei der „Spezialoperation“, meinen Dugin und Putin unisono, um den Schutz der russischen Bevölkerung in der Ukraine und die Abwehr des „imperialistischen Einflusses“ in der Ex-Sowjetrepublik.

Interview in einem rechten österreichischen Magazin

Im vergangenen Jänner gab Dugin dem rechten österreichischen Magazin „Zur Zeit“ ein Interview, in dem er der US-Regierung unter Präsident Joe Biden die Schuld am Ausbruch des Ukraine-Konflikts gab. Zum Verhältnis zwischen den USA und Russland meinte er, es gebe einen „klassische(n) Gegensatz zwischen Seemacht und Landmacht und die Idee, Gebiete im postsowjetischen Raum der eigenen Einflusssphäre einzuverleiben, um die Position Russlands zu schwächen und ein künftiges Wachstum der Stellung Russlands als souveränem Pol einer multipolaren Welt zu verhindern.“