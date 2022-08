Ukraine startete Gegenoffensive im Süden

Vom „Anfang vom Ende der Besatzung in der Region Cherson“ sprach ein ukrainischer Politiker, als das ukrainische Militärkommando Süd den Start der Gegenoffensive auf die Stadt Cherson im Süden der Ukraine vermeldete. Das Ziel sei es, die russischen Streitkräfte auf das Ost-Ufer des Flusses Dnepr zurückzuwerfen. Damit hätte man vor dem Winter eine natürliche Barriere geschaffen und könnte einen möglichen russischen Angriff auf die Hafenstadt Odessa im kommenden Frühjahr extrem schwierig machen. Sollte dieses Ziel scheitern, dürften die ukrainischen Streitkräfte alles daran setzen, zumindest die Stadt Cherson zu belagern.

Die Oblast-Hauptstadt liegt am westlichen Ufer des Dnepr, ist also ein Brückenkopf für die russischen Streitkräfte, die Cherson am 2. März einnahmen. Für Moskau wäre ein Verlust der Stadt aber nicht nur eine taktische Niederlage: Aus dem Oblast Cherson will Putin eine „unabhängige“ Separatistenrepublik nach Vorbild Lugansk und Donezk machen. Ohne Hauptstadt ließe sich das schlecht verkaufen.