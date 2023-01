Biden gegen Lieferung von F-16-Kampfjets an Kiew

Nach einem Drohnenangriff auf einen RĂŒstungsbetrieb in der zentraliranischen Provinz Isfahan hat der Iran einem Medienbericht zufolge den höchsten Vertreter der Ukraine im Land einbestellt. Die Nachrichtenagentur Tasnim berichtete am Montag, der ukrainische GeschĂ€ftstrĂ€ger in Teheran sei wegen der Stellungnahmen seines Landes zu dem Angriff vorgeladen worden.

Der Iran hatte am Wochenende erklÀrt, Drohnen beim Angriff auf eine militÀrische Anlage abgefangen zu haben. Es habe keine Opfer gegeben und relevanter Schaden sei auch nicht entstanden. Ein Vertreter der US-Regierung sagte Reuters, Israel stecke offenbar hinter dem Angriff.

In der Ukraine brachte ein hochrangiger Berater von PrÀsident Wolodymyr Selenskij den Vorfall mit dem Krieg in Verbindung. "Explosive Nacht im Iran", twitterte Mychailo Podoljak am Sonntag. "Hab euch gewarnt." Die Regierung in Kiew beschuldigt den Iran, Hunderte von Kampfdrohnen an Russland geliefert zu haben, um zivile Ziele fernab der Front anzugreifen.