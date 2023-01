Deserteur von russischer Killertruppe Wagner packt aus

Er ist 26 Jahre alt, diente zunächst in der russischen Armee, ehe er sich dann der berüchtigten Södnertruppe namens Wagner anschloss. Das war 2021, nur zehn Tage später fand sich Andrej Medwedew in der Ukraine wieder, in der östlichen Region Donezk bei Bahmut.

Vor allem seit Kremlchef Wladimir Putin der Ex-Sowjetrepublik gänzlich den Garaus machen will (die Invasion erfolgte am 24. Februar des Vorjahres) erlebte der junge Mann die Hölle auf Erden.