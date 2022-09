Die "Wagner-Gruppe" steht in der Ukraine der "Mozart-Gruppe" gegenüber

Prigoschin gründete die Gruppe 2014 laut der Stellungnahme im Kontext der Kämpfe in der Ostukraine. sagte: "Ich habe die alten Waffen selbst gereinigt, die kugelsicheren Westen selbst aussortiert und Spezialisten gefunden, die mir dabei helfen konnten. Von diesem Moment an, am 1. Mai 2014, wurde eine Gruppe von Patrioten geboren, die später als Wagner-Bataillon bezeichnet wurde". Prigoschin ist aufgrund der Catering-Verträge seines Unternehmens mit dem Kreml als "Putins Koch" bekannt. Soldaten der Gruppe Wagner kämpften unter anderem in Syrien und Libyen, seit 2014 auch in der Ukraine.