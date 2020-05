US-Wirtschaft könnte um 30 Prozent schrumpfen; Mehr als 16.000 Tote in Brasilien

Der Demokrat forderte die Menschen in New York auf, sich bei Bedarf testen zu lassen. Sie hätten die Kapazitäten deutlich ausgeweitet. An rund 700 Stationen könnten nun täglich 40.000 Tests durchgeführt werden.

Der New Yorker Gouverneur Andrew Cuomo hat sich am Sonntag (Ortszeit) vor laufender Kamera einem Coronavirus-Test unterzogen. Während seiner täglichen Pressekonferenz zur Lage der Pandemie entnahm eine Ärztin ein Abstrichprobe aus der Nase des 62-Jährigen. Das sei schnell gegangen und habe überhaupt nicht weh getan, sagte Cuomo.

Zwei Monate nach dem ersten registrierten Todesfall sind in Brasilien mehr als 16.000 Patienten im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Dies ging aus den Daten des Gesundheitsministeriums in Brasília vom Sonntag hervor. Demnach starben in Brasilien nach offiziellen Angaben bisher 16.118 Menschen an der Lungenkrankheit, 241.080 infizierten sich mit dem Virus.

Die US-Wirtschaft könnte im laufenden Quartal nach Einschätzung der Notenbank Fed um bis zu 30 Prozent schrumpfen. Es sei gut möglich, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 20 bis 30 Prozent abnehme, sagte Fed-Direktor Jerome Powell am Sonntagabend (Ortszeit) in einem Interview des Fernsehsenders CBS.

Das ZDF verschiebt wegen der Coronakrise eine geplante "Wetten, dass..?"-Sonderausgabe. "Thomas Gottschalk und das ZDF freuen sich nun auf eine spannende Show im kommenden Jahr", teilte das Zweite Deutsche Fernsehen in Mainz am Sonntagabend mit. Die Sendung war ursprünglich für den 7. November geplant.

CDC hatte zunächst einen eigenen Test entwickelt, statt auf bereits vorhandene Tests aus anderen Ländern zurückzugreifen. Der CDC-Test stellte sich dann als fehleranfällig heraus. Trump war wegen eines Mangels an Testmöglichkeiten in der Krise in die Kritik geraten.

Der Handelsberater von US-Präsident Donald Trump, Peter Navarro, hat in der Coronakrise schwere Vorwürfe gegen die Gesundheitsbehörde CDC erhoben. Zu Beginn der Pandemie habe die Behörde "das Land mit den Tests echt im Stich gelassen", sagte Navarro am Sonntag dem Sender NBC. "Das hat uns zurückgeworfen."

Offiziell gelten zwischen Deutschland und Österreich noch bis Mitte Juni Kontrollen, doch werden diese nur noch stichprobenartig durchgeführt. Seehofer hatte in den vergangenen Tagen erklärt, dass auch eine Rücknahme von Lockerungen an den Grenzen nicht auszuschließen sei, sollten die Corona-Infektionen stark steigen.

Zwei Tage nach der Lockerung der Grenzkontrollen zwischen Deutschland und Österreich wollen sich der deutsche Innenminister Horst Seehofer und der bayerische Ministerpräsident Markus Söder am Montag ein Bild von der Lage verschaffen. Sie werden um 14.30 Uhr am Grenzübergang Freilassing zwischen Bayern und Salzburg erwartet.

Bei der österreichischen Lufthansa-Tochter AUA stehen entscheidende Tage bevor. Am Montag beraten die Wirtschaftsprüfer, ob die Pläne des AUA-Vorstands für eine Fortbestehensprognose reichen. Senken sie den Daumen, droht im schlimmsten Fall die Insolvenz. Zwei Tage später, am Mittwoch, tagt dazu der Aufsichtsrat der größten heimischen Fluggesellschaft.

Italien unternimmt nach zweimonatigem Corona-Lockdown weitere Schritte in Richtung Normalität: Der Kleinhandel, Gastronomie und Tourismus nehmen am Montag ihre Tätigkeit auf. Ein Mindestabstand von einem Meter zu anderen Menschen muss weiter eingehalten werden. Die Italiener dürfen sich nunmehr innerhalb ihrer Heimatregion aber ohne Beschränkungen bewegen, jedoch noch nicht landesweit reisen. Ebenfalls geöffnet werden Museen und Bibliotheken. "Italien will neu starten. Wir müssen die Wirtschaft unseres Landes wieder auf die Beine bringen", sagte der italienische Premier Giuseppe Conte.

Die deutsche Bundesregierung geht davon aus, dass in weiten Teilen Europas heuer Sommerurlaub möglich sein wird. Außenminister Heiko Maas sagte am Sonntag in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin", es gebe bei der Bekämpfung des Coronavirus in vielen Ländern positive Entwicklungen. Nach dem 15. Juni solle es "eigentlich" keine weltweiten Reisewarnungen mehr geben, sagte Maas.

Die Zahl der Patientinnen und Patienten auf Intensivstationen sank demnach jedoch weiter. Landesweit befanden sich dem Ministerium zufolge 2.087 Menschen mit einer schweren Form von Covid-19 in intensiver Behandlung in Kliniken.

In Frankreich sind seit Beginn der Pandemie 28.108 Todesfälle registriert worden, teilte das Gesundheitsministerium am Sonntagabend mit. Nach Angaben des Ministeriums wurden 10.642 der Todesfälle in Altersheimen und sozialen Pflegeeinrichtungen registriert.

Das Personal einer Brüsseler Klinik hat der belgischen Regierungschefin Sophie Wilmès einen frostigen Empfang bereitet. Als Wilmès am Samstag das St.Peter-Krankenhaus in der belgischen Hauptstadt besuchte, wandten ihr die zum Empfang vor der Klinik stehenden Mitarbeiter demonstrativ den Rücken zu. Laut Medienberichten ging es um einen Protest gegen die schlechte Personalausstattung des Spitals.

