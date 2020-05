Durchbruch: Erster Corona-Impfstoff wirkt bei Menschen

Zwar sind es vorerst nur acht gesunde Patienten, an denen der Wirkstoff ausprobiert wurde, doch sie alle produzierten nachweislich Antikörper gegen das Virus - und diese Antikörper, die ihnen danach entnommen wurden, konnten in einer menschlichen Zellkultur das Virus an seiner Vermehrung hindern: Das Ziel, das ein wirksamer Impfstoff erreichen muss.

"Erhöhtes Tempo"

Das Unternehmen teilte mit, dass man die Testungen von nun an mit "erhöhtem Tempo" fortsetzen werde. Schon innerhalb der nächsten Tage werde man mit Tests an 600 Probanden starten, im Juli seien dann Tests an mehreren Tausend Personen dran. Wenn die erfolgreichen Test so weiterlaufen würden wie geplant, meint man beim Moderna, sei mit einem einsatzbereiten Impfstoff Endes des Jahres, oder Anfang des nächsten zu rechnen.

Trump: "Allerhöchste Eile"

Allerhöchste Eile ist angesagt – und so hat US-Präsident Donald Trump „Operation Warp-Geschwindigkeit“ ausgerufen. Das Projekt mit dem Ziel, möglichst schnell einen Impfstoff gegen Covid-19 zu finden, bezieht sich auf den fiktiven, ultrastarken „Warp-Antrieb“ in der Serie „ Raumschiff Enterprise“.

Für genauso fiktiv halten allerdings selbst Trumps Spitzenwissenschaftler die Zeitvorgabe des Präsidenten: Bis Jahresende will er den Amerikanern Hunderte Millionen Dosen eines Impfstoffes zur Verfügung stellen.

In Europa mag man den vollmundigen Versprechen Trumps nicht glauben – doch die Nervosität ist groß. Der weltweite Wettlauf um einen Impfstoff hat längst eingesetzt. Staaten, die ihre Bevölkerung durchimpfen können, werden die Pandemie mit einem Schlag hinter sich lassen. Die Impfung ist die Rückkehrformel in die Normalität.