Noch nie so viele Infektionen an einem Tag; Kolba zu Causa Tirol: "Platter lügt"

In der Zeit der Corona-Krise sind in Großbritannien bisher rund 64.000 Menschen mehr gestorben als im langjährigen Mittel. Das teilte die nationale Statistikbehörde am Dienstag mit. Epidemiologen helfen derartige Zahlen, das Ausmaß eines Krankheitsausbruches besser einschätzen und international vergleichen zu können.

Offiziell sind in Großbritannien bisher knapp 52.000 Menschen an Covid-19 gestorben.