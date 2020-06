Grenzöffnung: Freies Reisen nach Kroatien ab 16. Juni möglich

Die Reisebeschränkungen zu Kroatien werden am 15. Juni auslaufen. Daher wird ein freies Einreisen - auch für Touristen - ab 16. Juni um 0.00 Uhr wieder möglich, teilte das Außenministerium mit. Bei einem Runden Tisch im Außenministerium sollen am Mittwoch weitere Grenzöffnungen beschlossen werden. Details dazu gab es zunächst nicht. Vor allem das Urlaubsland Italien drängt auf eine Grenzöffnung.

Außenminister Alexander Schallenberg ( ÖVP) lädt vor dem Ministerrat um 10.00 Uhr erneut zu einem Runden Tisch. Dabei soll gemeinsam mit Gesundheitsminister Rudolf Anschober ( Grüne), Innenminister Karl Nehammer und Europaministerin Karoline Edtstadler (beide ÖVP) über die letzten Details beraten werden. Anschließend treten Schallenberg und Anschober vor die Presse.

Zuvor hatte der kroatische Regierungschef Andrej Plenkovic via Twitter verkündet, dass Österreich bald die Beschränkungen für die Einreise aus Kroatien aufheben werde. Nach einem Telefonat mit Bundeskanzler Sebastian Kurz ( ÖVP) twitterte Plenkovic: "Wir haben vereinbart, dass die österreichische Regierung morgen eine Entscheidung zur Aufhebung von Restriktionen für Personenverkehr zwischen Kroatien und Österreich ab Mitte Juni treffen wird."

Anzeichen verdichteten sich bereits

Zuletzt hatten sich die Anzeichen verdichtet, dass auch Italien auf eine Grenzöffnung hoffen kann. Schallenberg hatte am Montag auf Puls4 erklärt, dass Österreich die Grenze zu Italien schon binnen Tagen öffnen könnte. Allerdings ist bisher offen, ob es unter Bezugnahme auf die unterschiedlichen Infektionszahlen zu einem regional unterschiedlichen Vorgehen kommen wird. Bisher gilt für ganz Italien eine Reisewarnung wegen der Coronavirus-Pandemie.

Kroatische Medien freuten sich am Dienstag bereits über die Ankündigung. Österreichische Urlauber liegen bei den Ankünften und Nächtigungen auf dem dritten Platz der ausländischen Touristen in Kroatien.

Zuvor Kritik aus Kroatien

In Kroatien war in den vergangenen Tagen Kritik laut geworden, nachdem Österreicher zuvor noch in Quarantäne mussten, wenn sie in Kroatien Urlaub gemacht hatten. Österreich gehe es nur darum, Touristen im eigenen Land zu halten und um wirtschaftliche Interessen, so der Vorwurf.

Der kroatische Tourismusminister Gari Cappelli schloss sich dieser Interpretation an: "Ich verstehe sie vollkommen. So muss man aber auch uns verstehen, als wir gesagt haben, dass wir die Grenze für zehn Länder öffnen. Ich denke aber, dass sich alles bis zum 15. Juni auf der EU-Ebene herauskristallisieren und lösen wird." Dieser Streit ist nun beigelegt.

Kroatien hatte seine Grenzen bereits am 28. Mai ohne größere Beschränkungen für zehn EU-Länder - darunter Österreich - geöffnet.