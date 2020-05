Neue Zahlen: aktuell 651 Erkrankte in Österreich; Jeder Zweite will anderen Job

Der dänische Kronprinz Frederik ist am Dienstag 52 Jahre alt geworden. Am Fredensborg Schloss, wo sich die Kronprinzenfamilie und Königin Margrethe (80) derzeit aufhalten, wurden die Fahnen gehisst. Auch viele Busse in Kopenhagen waren mit Flaggen geschmückt, meldete die dänische Nachrichtenagentur Ritzau.

Aufgrund der Corona-Pandemie muss Frederik diesen Geburtstag in kleinem Kreis feiern. In den vergangenen beiden Jahren hatte der sportbegeisterte Prinz zu seinem Geburtstag einen Lauf mit dem Titel "Royal Run" veranstaltet, an dem rund 80.000 Dänen teilnahmen. In diesem Jahr musste die Veranstaltung abgesagt werden.