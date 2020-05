Van der Bellen war nach Sperrstunde noch in Wiener Restaurant

"Wir haben uns verplaudert"

Ist das nun ein Skandal oder die Rückkehr zur Normalität? Die größte Boulevardzeitung Österreichs wittert einen "Sperrstunden-Skandal“. Aber gegen welche Verordnung hat Van der Bellen verstoßen?

Denn es gibt zwar eine Sperrstunde um 23.00 Uhr, die wurde vom Lokalbesitzer auch eingehalten, aber keine nächtliche Ausgangssperre für die Österreicher. Der Bundespräsident erklärt die Situation so: „Ich bin erstmals seit dem Lockdown mit zwei Freunden und meiner Frau essen gegangen. Wir haben uns dann verplaudert und leider die Zeit übersehen. Das tut mir aufrichtig leid. Es war ein Fehler“, bedauert der Bundespräsident.

Die Wiener Polizei bestätigte den Einsatz am Sonntag. "Mediale Berichte, wonach es sich bei einer der in dem Schanigarten eines Lokals in der Wiener Innenstadt angetroffenen Personen um den Herrn Bundespräsidenten handelt, werden bestätigt", hieß es zu der Causa. Eine Meldung bezüglich des Sachverhaltes sei verfasst und an den zuständigen Magistrat zur rechtlichen Beurteilung weitergeleitet worden.