Nach "Sperrstunden-Wirbel": Van der Bellen will für mögliche Strafe aufkommen

"Sperrstunden-Wirbel" um Bundespräsident in Lokal" titelte am Sonntag die Kronen-Zeitung. oe24.at ortete einen "Sperrstunden-Skandal".

Was war passiert? Alexander Van der Bellen blieb in der Nacht auf Sonntag noch ein bisschen länger in einem Schanigarten in der Wiener Innenstadt sitzen. Bis 00.18 Uhr, um genau zu sein - da wurden er und seine Gattin Doris Schmidauer von einer Polizeistreife kontrolliert. Die Rechnung war bereits bezahlt, der Wirt am Nachhauseweg. Offiziell war das Lokal seit 23 Uhr geschlossen - so wie es die aktuelle Corona-Verordnung verlangt.

"Wir haben uns verplaudert und leider die Zeit übersehen. Das tut mir aufrichtig leid. Es war ein Fehler", entschuldigte sich Van der Bellen am Sonntag. Mögliche Strafen für den Wirt würde er übernehmen, teilte der Bundespräsident auf Twitter mit.

Unklar ist jedoch, ob eine und welche Strafe überhaupt fällig wird. Die Wiener Polizei leitete eine Meldung bezüglich des Sachverhaltes an den zuständigen Magistrat zur rechtlichen Beurteilung weiter.