Coronavirus - Italiens Badeortschaften werben um Österreicher

Die norditalienischen Adria-Badeortschaften bangen um die Sommersaison und werben um österreichische Touristen. Die Bürgermeisterin von Riccione, Renata Tosi, hat auf die italienische Regierung Druck gemacht, damit Österreicher nach Italien reisen dürfen. Die Badeortschaft Jesolo hat erst am Samstag einen Brief an Bundespräsident Alexander Van der Bellen gerichtet, wo sie für die Sicherheit der österreichischen Gäste garantieren. Jetzt folgen die Appelle von weitern Badeorten, die hoffen, dass Österreich die Grenzen bald öffnet.

"In Europa muss wieder das Schengen-Abkommen gelten. Wir können nicht noch einen weiteren Monat warten. Der Tourismus in Italien muss neu starten", sagte Tosi. Riccione sei startbereit, Gäste aus Österreich und Deutschland zu empfangen. Viele Ausländer hätten bereits die Hotels in Riccione kontaktiert, um ihren Sommerurlaub zu buchen, oder um sich über die Entwicklungen in den nächsten Wochen zu informieren.