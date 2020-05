Wirtschaftskammer fordert: „Ein Millionen-Paket für Lehrstellen“

Die Corona-Krise hat eine Reihe von jungen Lehr-Absolventen zum ungünstigsten Zeitpunkt erwischt: „Für den Frühling standen die Termine für die Lehrabschlussprüfungen schon fest. Sie konnten aber nicht eingehalten werden“, sagt Lehrlingscoach Andrea Amersdorfer-Göschl zum KURIER. Viele Jugendliche waren verunsichert, wussten nicht, wie es weitergehe.

Sarah Läugner war eine davon. „Mein Lehrabschluss-Prüfungstermin wäre am 17. März gewesen. Kurz vorher wurde er abgesagt“, erzählt die junge Frau, die Chemie-Verfahrenstechnik bei Novartis in Kundl gelernt hat. Erst am 20. April konnte sie via Skype ihre Prüfung ablegen. „Das war nicht ganz einfach. Ich musste ja Zeichnungen machen und sie dann in die Kamera halten und erklären. Aber es hat schließlichh geklappt“, sagt Läugner.

Die Lehrabschlussprüfung hätte sich Bernhard Patscheider ziemlich anders vorgestellt. Der gelernte Bau- und Landmaschinentechniker musste sie zwar nicht online absolvieren, aber mit „Mundschutz und wenigen Kollegen nach wochenlanger Verzögerung“ im Wifi abhalten, erzählt er. Das sonst vorgeschriebene Werkstück musste er nicht machen. Durch die Verzögerung der Prüfung ist Lehrlingen Geld entgangen. Sie hätten Facharbeiterentlohnung erhalten. Den Ersatz des Einkommensentfalls können die Lehrlinge bei den Wirtschaftskammer beantragen.