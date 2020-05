Urlaub ohne Ansteckung: Massentestungen für Tourismuspersonal

Die Geschichte hat traurige Berühmtheit erlangt: Ein Kellner in einer Skibar in Ischgl wurde unwissentlich zum Super-Spreader. Internationale Gäste im " Kitzloch" trugen das Virus in der Folge in ihre Heimatländer, wodurch es in halb Europa Infektionsketten mit Tiroler Ursprung gab.

Nach dem Lockdown in Österreich ist die Gastronomie seit 15. Mai wieder geöffnet, aber viele Wirte berichten von nur zögerlichem Anlaufen des Geschäfts.

Gedämpfte Konsumlust

Ein Grund dafür ist in der ökonomischen Unsicherheit zu suchen 1,3 Millionen Arbeitnehmer in Kurzarbeit und eine halbe Million Arbeitslose sowie die generelle Sorge, wie es wirtschaftlich weiter geht, dämpfen die Konsumlust. "Die Menschen müssen Geld haben, um zu konsumieren. Daher müssen wir möglichst viele Menschen wieder in volle Beschäftgigung bringen", sagt Kanzler Sebastian Kurz bei der Pressekonferenz am Donnerstag.

Neben der Geldfrage sei die Sicherheit ein wesentlicher Faktor für das Wiederanspringen der Wirtschaft.