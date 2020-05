Corona: Top-Wirt wirft das Handtuch

Wie dünn das Eis allerdings finanziell in der gehobenen Gastronomie ist, bekam der Autodidakt vergangenen Sommer am eigenen Leib zu spüren. Nachdem sein Sohn dem Lokal den Rücken kehrte, schlitterte Jeitler in die Insolvenz. Ein Ausgleich mit einer 20-prozentigen Quote war die Folge. „Diese Voraussetzungen waren ein Ausschlussgrund für die weiterführende Staatshilfe“, so Engel. Die erste Quote aus dem Corona-Härtefonds habe gerade einmal für lebensnotwendige Dinge gereicht.

Hilfspaket nicht tauglich

„Ich halte das gesamte Hilfspaket für nicht tauglich die Wirte zu retten. Es ist darauf aufgebaut, dass nur jene Unterstützung erhalten, die ohnedies Einnahmen haben. Aber der Lokalbetrieb läuft nicht an, wie man jetzt sieht“, erklärt Engel. Er habe Jeitler daher empfohlen, sein Lokal nicht mehr aufzusperren.

Ob der 60-Jährige überhaupt noch einen Gastro-Job findet, weiß er selbst nicht.