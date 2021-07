Kein Schnickschnack am Teller

Kein Firlefanz, kein Amuse-Gueule, dafür einfach ehrliche Top-Küche: Schweinsbraten aus dem Holzofen, geschmorte Kalbsbackerl, Rehleberkäse oder Beef Tartare an der Eiercreme – dafür steht das Gastro-Projekt "Einfach Jeitler" in Weikersdorf am Steinfelde. Der ehemalige Sterne- und Haubenkoch Gerald Jeitler hat zusammen mit Sohn Michi im 1146 erbauten Steinfeldhof eine neue kulinarische Spielwiese gefunden, die sich größter Beliebtheit erfreut.

Einer, der diese ehrliche Küche zu schätzen weiß, genießt mit seiner künstlerischen Arbeit Weltruf. Der Maler Voka ist ein ähnlich "Grader Michl" wie Jeitler selbst. "Meine Kunst bedarf keiner Erklärung. So sollte es auch in der Küche sein. Kein Schnickschnack und keine intellektuellen Geschmackseskapaden, sondern ein raffiniert, bodenständiges Gaumenerlebnis wie hier bei Gerald und Michi", streut Voka den Gastgebern Rosen. Der 49-Jährige aus Puchberg am Schneeberg ist in der internationalen Kunstszene derzeit in aller Munde. Für seinen unvergleichbaren Stil beim Malen wurde sogar ein eigener Begriff – der Spontanrealismus – kreiert. Die knalligen Porträts, Sport- oder Städtemotive hängen in den angesagtesten Galerien und finden reißenden Absatz. Milliardär Frank Stronach ist ein derart großer Fan von Vokas Kunst, dass er den Maler damit beauftragte, eine Sportbar in dessen Gulfstream-Pferdesportpark in Florida zu designen.

Zwischen den vielen Auslandsreisen ist Voka heilfroh, wenn er mit seiner Frau Petra und den beiden Kindern zusammen mit Freunden gut essen und trinken gehen kann. "Da bin ich hier genau richtig. Beim Jeitler kommt nur das auf den Tisch, was wirklich Qualität hat", sagt Voka.

"Und das ist bei meinem Mann besonders wichtig", schmunzelt Ehefrau Petra. "Was das Essen betrifft, könnte man ihn nämlich als kleine Diva bezeichnen". Besonders was Fleisch anbelangt, ist es nicht ganz leicht, den Künstler zufriedenzustellen. Jede noch so kleine Faser oder ein Fettrand wird ausnahmslos vom Speiseteller verbannt.