„Reich wird in der Gastronomie niemand mehr“

Für gewöhnlich macht Gerald Jeitler wegen seines besonderen Händchens für Gaumenfreuden wie Gänseleber-Variationen, Sommertrüffel oder Seeteufel von sich reden. Der Ausnahmekoch aus der Buckligen Welt verwöhnt seit mittlerweile fünf Jahren seine Gäste im geschichtsträchtigen Steinfeldhof in Weikersdorf (Bezirk Wr. Neustadt) mit einer Mischung aus Fine-Dining und gehobener Wirtshaus- und Heurigenküche.

Wie dünn die Luft selbst für einen Koch seines Kalibers in einem entlegenen Landgasthof ist, hat Jeitler am eigenen Leib verspüren müssen. Wie berichtet ist der 59-Jährige vor wenigen Tagen in eine Insolvenz geschlittert. Das ewige Hin und Her zwischen simpler und günstiger Heurigenküche und gehobenem Dinieren, der Abgang seines Sohnes Michael aus der Küche und das Fehlen klassischer Laufkundschaft haben es dem Koch nicht einfach gemacht.