Comeback oder Pleitewelle? "Ich habe schlaflose Nächte"

Herr Pulker, mit wie vielen Corona-Insolvenzen rechnet die Wirtschaftskammer?

Mario Pulker: Wir gehen von 10 bis 15 Prozent aus. In den ersten 14 Tagen hat es jene Betriebe erwischt, die schon in den vergangenen zwei Jahren ein negatives Eigenkapital, keine positiven Bilanzen und eine Schuldentilgungsdauer von über 15 Jahren hatten. In so einer Situation gibt dir keine Bank mehr Geld. Die Eigenkapitalschwäche der Branche ist evident, weil wir in Österreich eine unglaubliche Qualität bieten. Wir sind eigentlich zu billig für die hohe Qualität, die wir bieten. Die Rentabilität ist trotz steigender Umsätze gleich geblieben. Das ist das Problem, das jetzt, wo es einige Wochen keine Einnahmen gibt, sichtbar wird.

Jetzt gibt der Staat zwar die 100-Prozent-Garantie bei den Krediten. Die Banken bestehen bei der Kreditvergabe weiterhin auf die persönliche Haftung, prüfen nach den strengen Basel-III-Kriterien. Hat es die Regierung hier verabsäumt, bei der EU um Lockerungen bei der Kreditvergabe anzusuchen?

Köstinger: Wir haben generell sehr lange warten müssen, bis wir von Brüssel das Okay für die 100-Prozent-Garantie bekommen haben. Im Bereich der Österreichische Hotel- und Tourismusbank bieten wir jetzt drei Modelle an: 80, 90 oder 100 Prozent-Haftung. Wir sind im engen Austausch mit den Banken, und der Finanzminister macht hier sehr viel Druck. Bei manchen Banken funktioniert es sehr gut und bei machen weniger. Da gibt es durchaus einen Interpretationsspielraum.

Die Neos fordern ein Bankenmoratorium, bei dem die Kreditzahlungen für ein Jahr ausgesetzt werden. Denkt die Regierung so eine Maßnahme an?

Köstinger: Da sind wir gerade dabei, mit den Banken zu verhandeln.