Corona-Fall in städtischem Kindergarten in Wien-Penzing

In Wien ist der mittlerweile dritte Kindergarten von Corona betroffen. Wie eine Sprecherin des städtischen Krisenstabs dem KURIER bestätigt, wurde in einem städtischen Kindergarten im 14. Bezirk ein Kind positiv auf das Virus getestet. Seine jüngere Schwester, das in einer andere Gruppe in derselben Einrichtung betreut wird, gilt als Verdachtsfall.

Bekannt wurde die Infektion am Montagabend. Beide Kindergartengruppen wurden abgesondert, das betrifft 30 Kinder und 20 Mitarbeiter. Alle werden getestet, die Ergebnisse stehen aber noch aus.

Auch in einem privaten Kindergarten in Hietzing ist das Virus nun nachgewiesen worden. Laut krone.at gibt es sechs Fälle - der Krisenstab bestätigt den Bericht am Dienstag auf Anfrage. Zwei Mitarbeiterinnen und vier Kinder wurden positiv getestet. Der Kindergarten hat den Betrieb vorübergehend eingestellt.

Wiener Infektions-Cluster

Mitte Mai waren in einem Kinderfreunde-Kindergarten in Liesing ebenfalls Infektionen bekannt geworden. Bei einer Mitarbeiterin und einem Kind wurde das Coronavirus nachgewiesen. Die betroffene Frau ist Teil des Infektions-Clusters, zu dem ein Logistikzentrum in Floridsdorf, zwei Postverteilerzentren und eine Flüchtlingsunterkunft gehören.