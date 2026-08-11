England in historischer Dürre + Was der Sommer den Böden antut

Der Höhepunkt der „ stärksten Hitzewelle, die wir je hatten “ sollte überstanden sein. Wirkliche Abkühlung bedeutet das aber nicht. Denn auch die kommenden Tage wird es sommerlich heiß , wenn auch weniger extrem als zuletzt, prognostiziert die Geosphere Austria.

Die Folgen der monatelangen Dürre werden unterdessen immer deutlicher. Die Hagelversicherung bezifferte den Gesamtschaden in der Landwirtschaft zuletzt mit rund einer Milliarde Euro. Ökologe Michael Bahn von der Universität Innsbruck, der seit fast zwei Jahrzehnten Dürre-Experimente durchführt, zeigt sich selbst überrascht: „Es ist ein wenig ein Schock für uns, dass die Szenarien, die wir in Richtung der nächsten Jahrzehnte getestet haben, jetzt bereits in dieser Deutlichkeit eintreten.“

Strahlend sonnig

Der Dienstag startet meist sonnig, im Bergland und auf der Alpensüdseite bilden sich aber früh Quellwolken mit Schauer- und Gewitterneigung. Im Norden und Osten bleibt es meist trocken. Höchstwerte zwischen 28 und 34 Grad.

Am Mittwoch sorgt Hochdruck für strahlenden Sonnenschein, nur über den Bergen ziehen vereinzelt Quellwolken auf. Die Temperaturen liegen zwischen 25 und 32 Grad.