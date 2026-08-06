Klimaforscher: „Sind nicht blind ausgeliefert, können handeln“

Die aktuelle Hitzewelle in Österreich zeigt laut Klimaforscher Karl Steininger, wie stark sich Extremereignisse bereits verschärfen. In der ZiB2 erklärte er, selbst Forschende seien von der Dynamik überrascht: „Wenn aber dann wirklich so ein Ereignis mit dieser Wucht über uns hereinbricht, sind auch wir überrascht.“ Steininger verwies auf die enorme Energiemenge der aktuellen Hitzewelle. Diese habe Auswirkungen auf Waldbrände, Infrastruktur und die Gesundheit der Menschen. Besonders der Hitzestress werde zunehmend zum Problem.

Vorbildwirkung Europas Kritik übte der Klimaforscher indirekt an politischen Aussagen, wonach Österreich wegen seines geringen Anteils am weltweiten CO2-Ausstoß wenig bewirken könne. „Gerade wir in Österreich und Europa haben eine enorme Bedeutung, weil wir eine enorme Vorbildwirkung haben“, sagte er. Länder wie Indien würden genau beobachten, ob Europa klimaneutrale Technologien erfolgreich umsetze. Als Beispiele nannte Steininger Innovationen in der Zementindustrie, neue Verfahren im Stahlsektor sowie Gebäudetechnologien. Europa könne damit wirtschaftlich profitieren. „Und das sind Technologien, wo wir in Europa wirklich führend sind und wo die Welt auf uns wartet.“