Waldbrände in Italien: Provinz Udine betroffen

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Waldbrände toben in der Provinz Udine bei Amaro and Tolmezzo. Die italienische Feuerwehr bekämpft die Flammen inzwischen auch mit Unterstützung aus Kärnten. Ein Löschflugzeug des Typs Canadair hat am Montag Wasser am Kärntner Weissensee aufgenommen, nachdem der italienische Zivilschutz einen entsprechenden Bewilligungsantrag gestellt hatte, teilte Katastrophenschutzreferent Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) mit. „Wir haben mit unserem Nachbarn Italien eine entsprechende Kooperationsvereinbarung. Canadair-Löschflugzeuge haben schon zuvor bei Waldbrandeinsätzen in der Alpen-Adria-Region sowie bei einer gemeinsamen, grenzüberschreitenden Katastrophenschutzübung Wasser am Weissensee aufgenommen“, so Fellner, der die Wichtigkeit der gegenseitigen Hilfe und des Zusammenhalts bei Katastropheneinsätzen hervorhebt.

Schwere Brände auch am Karst nahe Monfalcone Nicht nur in der Provinz Udine toben die Brände. Auf dem Karst zwischen der Hafenstadt Monfalcone und San Giovanni di Duino dauern die Löscharbeiten nach dem seit Samstagnachmittag aktiven Wald- und Buschbrand an. In der Nacht auf Montag mussten die Einsatzkräfte zudem einen mutmaßlichen Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg sichern und durch Spezialisten entfernen lassen. Mit Tagesanbruch rückten in Monfalcone Drohnen der regionalen Einheit für ferngesteuerte Luftfahrtsysteme der Feuerwehr an. Sie überflogen und kartierten das vom Feuer betroffene Gebiet und machten mehrere noch heiße Stellen ausfindig. Diese Glutnester sollen im Laufe des Tages gezielt mit Löschwasser aus Hubschraubern bekämpft werden.