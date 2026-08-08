Waldbrände in Friaul eskalieren: Straßen und Autobahn betroffen

Mehrere Waldbrände haben sich am Samstag in Friaul-Julisch Venetien, der norditalienischen Nachbarregion Kärntens, ausgebreitet und die Einsatzkräfte vor große Herausforderungen gestellt. Nachdem zunächst drei neue Brandherde in den Bergen gemeldet wurden, kamen im Laufe des Tages weitere Feuer hinzu. Besonders angespannt war die Lage am Karst zwischen Monfalcone und Duino.

Feuerwehrmannschaften aus Monfalcone und Triest rückten mit Tanklöschfahrzeugen an. Zusätzlich wurde der Löschhubschrauber „Drago“ der Feuerwehr aus Venedig angefordert. Auch am Monte Nero bei Tarvis waren Forstkräfte sowie freiwillige Feuerwehrleute im Einsatz. Sie bekämpften dort einen weiteren Waldbrand. Ein weiteres Feuer brach im Ortsteil Selz der Gemeinde Ronchi dei Legionari aus.