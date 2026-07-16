Italien in Flammen: Heuer über 400 Waldbrände registriert

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In Italien hat die Zahl der Waldbrände in den ersten Monaten des Jahres deutlich zugenommen. Nach Angaben der Umweltschutzorganisation Legambiente wurden vom 1. Jänner bis zum 15. Juni 469 größere Brände registriert. Das waren 36,3 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum mit 344 Bränden. Insgesamt verbrannten den Angaben zufolge 9.545 Hektar Land. Die Organisation stellte die Zahlen in ihrem Bericht „Italia in fumo 2026“ („Italien in Rauch und Flammen 2026“) am Donnerstag vor.

Klimakrise als Ursache Grundlage sind Daten des „European Forest Fire Information System“ (EFFIS). Ursache der schweren Brände seien unter anderem die Klimakrise und steigende Temperaturen, die die Brandsaison zunehmend verlängerten, berichtete Legambiente. Besonders betroffen war den Angaben zufolge Sizilien mit 175 Bränden und 4.769 zerstörten Hektar, gefolgt von Kalabrien mit 156 Bränden und 1.543 Hektar. Auch in Regionen Norditaliens, die bisher seltener von frühen Waldbränden betroffen waren, nahm die Zahl der Feuer zu. Im Piemont verbrannten bis Mitte Juni 355 Hektar, in Ligurien 386 Hektar. Sollte sich der Trend fortsetzen, könnte 2026 das bereits schwere Waldbrandjahr 2025 übertreffen.