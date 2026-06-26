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Welt

Extreme Hitzewelle legt öffentliches Leben in Italien lahm

Beispielsweise ist das Haus der Julia in Verona geschlossen. Auch Gerichtstermine wurden ausgesetzt.
26.06.2026, 12:18

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Symboldbild: Eine Person trägt einen gelben Rucksack und einen schwarzen Tischventilator der Marke SMC unter dem Arm.

Die anhaltende Hitzewelle in Italien führt zunehmend zu Einschränkungen im öffentlichen Leben. In Palermo sind wegen der extremen Temperaturen die Gerichtstermine bis zum 29. Juni ausgesetzt worden. Die Justizverwaltung reagiert damit auf die Belastung durch die Hitze, die in weiten Teilen des Landes anhält. Besonders betroffen sind weiterhin mehrere Städte mit anhaltenden Hitzewarnungen.

Die hohen Temperaturen wirken sich auch auf den Kulturbetrieb aus. Der dritte und vierte Stock des Hauses der Julia („Casa di Giulietta“) im Stadtzentrum von Verona wurden am Freitag für Besucher geschlossen, um die Auswirkungen der extremen Temperaturen auf Besucher und Personal zu begrenzen. Pro Jahr kommen rund 1,5 Millionen Menschen zur „Casa di Giulietta“ und lichten sich vor dem wohl berühmtesten Balkon der Weltliteratur ab. Shakespeares Drama „Romeo und Julia“ soll sich in Verona abgespielt haben.

Hitze: In Dresden gilt jetzt ein Wasserentnahmeverbot

Gesundheitsministerium erlässt Empfehlungen für Krankenhäuser

In den Uffizien in Florenz hat sich die Situation nach Verbesserungen am Klimaanlagensystem entspannt, die Ticketverkaufsstellen wurden wieder geöffnet. Am Donnerstag hatte es wegen der Hitzebelastung Einschränkungen gegeben.

Die Hitzewelle in Italien bringt das Gesundheitssystem zunehmend an die Belastungsgrenze. Während Temperaturen landesweit Spitzenwerte um die 40 Grad erreichten, hat das Gesundheitsministerium in Rom eine Reihe neuer Maßnahmen und Empfehlungen für Krankenhäuser, Hausärzte und Großveranstaltungen erlassen. Ziel ist es, die Belastung durch extreme Temperaturen zu reduzieren und besonders gefährdete Bevölkerungsgruppen zu schützen.

Mit Blick auf Großevents wie Freilichtkonzerte hat das Ministerium zusätzliche Vorsorgemaßnahmen angekündigt. Diese gelten nicht nur für einzelne Konzerte, sondern für alle großen Veranstaltungen in der aktuellen Hitzeperiode.

Italien
Agenturen, msim  | 

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