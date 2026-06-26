Die anhaltende Hitzewelle in Italien führt zunehmend zu Einschränkungen im öffentlichen Leben. In Palermo sind wegen der extremen Temperaturen die Gerichtstermine bis zum 29. Juni ausgesetzt worden. Die Justizverwaltung reagiert damit auf die Belastung durch die Hitze, die in weiten Teilen des Landes anhält. Besonders betroffen sind weiterhin mehrere Städte mit anhaltenden Hitzewarnungen.

Die hohen Temperaturen wirken sich auch auf den Kulturbetrieb aus. Der dritte und vierte Stock des Hauses der Julia („Casa di Giulietta“) im Stadtzentrum von Verona wurden am Freitag für Besucher geschlossen, um die Auswirkungen der extremen Temperaturen auf Besucher und Personal zu begrenzen. Pro Jahr kommen rund 1,5 Millionen Menschen zur „Casa di Giulietta“ und lichten sich vor dem wohl berühmtesten Balkon der Weltliteratur ab. Shakespeares Drama „Romeo und Julia“ soll sich in Verona abgespielt haben.