Dürre sorgt für Milliardenschaden bei den österreichischen Bauern
Die Folgen des Klimawandels führte heuer zu einer „historischen Dürrekatastrophe“ für die Bauern, sagt Kurt Weinberger, Chef der Österreichischen Hagelversicherung (HV). Der Gesamtschaden liege bisher bei einer Milliarde Euro. Die Hagelversicherung wird Schäden in Höhe von rund 400 Mio. Euro abdecken. Politisch wird nun um ein Hilfspaket für die Landwirte gerungen: Das Finanzministerium verweist auf mögliche finanzielle Umschichtungen innerhalb des Landwirtschaftsressorts.
Betroffen von der Dürre sei ganz Österreich und sämtliche Kulturen, insbesondere Grünland, Mais, Kartoffeln, Zuckerrüben, Kürbisse und Soja, aber regional auch Getreide. Im Durchschnitt liegt der Ernteausfall hochgerechnet bei 30 Prozent.
Um bis zu 75 Prozent weniger Niederschlag als in sonstigen Jahren
Grund für die Ausfälle war ein starkes Niederschlagsdefizit, die hohe Zahl an Hitzetagen und Rekordtemperaturen. Im Vergleich zum zehnjährigen Durchschnitt fiel der Niederschlag heuer vielerorts um 75 Prozent geringer aus. Auch die Zahl der Hitzetage (mit Temperaturen über 30 Grad) hat zugelegt, in Wien etwa seit den 1980er-Jahren von durchschnittlich neun auf 31 Tage. Wenn die hohen Temperaturen bis Ende August anhalten und die Niederschläge ausbleiben, dann werde sich „das Schadenausmaß klar erhöhen“, so der HV-Chef. Zwischen 2017 und 2025 lagen die Dürreschäden in Österreich zwischen 30 und 230 Mio. Euro.
80 Prozent der Ackerflächen und 40 Prozent der Grünlandflächen sind laut Hagelversicherung gegen Dürre versichert. „Die versicherten Betriebe haben somit einen Rechtsanspruch auf eine Entschädigung“, sagte der HV-Chef. Die Auszahlungen an die Bauern sind mit weltweit 36 Rückversicherungen des Agrar-Spezialversicherers abgesichert.
Ausbleibende Niederschläge und Hitzewellen werden auch in Zukunft immer mehr Probleme mit sich bringen: „Der menschengemachte Klimawandel führt zu einer Zunahme der Schäden“, hält Weinberger fest. „Wetterextreme werden heftiger und häufiger“, bestätigt auch der Leiter der Abteilung Komplexitätsforschung des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, Anders Levermann. Nächstes Jahr könnte es noch „schlimmer“ werden, wegen des Klimaphänomens El Niño. Der Experte empfahl eine Energie- und Umweltpolitik „aus einem Guss“. Man müsse „raus aus der ideologischen Ecke“.
Bauern fehlt Futtermittel, Rinder müssen notgeschlachtet werden
Den heimischen Bauern fehlen heuer Futtermittel, weil der Grünschnitt und die Sojaernte schlecht ausfallen. Manche Bauern müssen ihre Rinder bereits frühzeitig verkaufen und notschlachten, weil das Futter fehlt. Diese Ertragseinbußen der Rinderbauern sind bei der HV nicht gedeckt.
Immer mehr werde auch der Bodenverbrauch in Österreich ein Problem. „Wir zerstören unser Land grob fahrlässig durch Verbauung und nehmen uns damit die Lebensgrundlage für die Lebensmittelproduktion. Wir sägen da an dem Ast, auf dem wir sitzen“, sagt Weinberger. Denn durch Bodenversiegelung gingen Wasser- und Co2-Speicher verloren. Weinberger fordert „oberste Priorität für den Klimaschutz“. Dabei gehe es nicht nur um die wirtschaftlichen Folgen für die Bauern, sondern auch um die Lebensmittelversorgung im Land. Denn der Selbstversorgungsgrad sei rückläufig und damit auch die Abhängigkeit von Importen aus dem Ausland, beklagt Weinberger.
Politik verspricht „Kompensation der Schäden“
Vergangene Woche hatte Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) den Bauern neben Liquiditätsmaßnahmen auch „eine Kompensation der Schäden“ versprochen. Das Dürre-Hilfspaket soll gemeinsam mit den Bundesländern und in Abstimmung mit dem Finanzministerium erarbeitet werden. Bei den Katastrophenfonds der Bundesländer sind Dürreschäden an landwirtschaftlichen Kulturen aber nicht anzuerkennen, soweit sie versicherbar gewesen sind.
Die aktuelle Dürre-Schadenbilanz der Hagelversicherung ist laut Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) „eine zentrale Grundlage“ für die weiteren Entscheidungen der Bundesregierung und der Länder für das geplante Bauern-Hilfspaket. Am Montagnachmittag lädt Totschnig zu einem „Runden Tisch“ zur „Trockenheit in der Landwirtschaft“.
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