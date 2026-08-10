Dürre sorgt für Milliardenschaden bei den österreichischen Bauern

Die Folgen des Klimawandels führte heuer zu einer „historischen Dürrekatastrophe“ für die Bauern, sagt Kurt Weinberger, Chef der Österreichischen Hagelversicherung (HV). Der Gesamtschaden liege bisher bei einer Milliarde Euro. Die Hagelversicherung wird Schäden in Höhe von rund 400 Mio. Euro abdecken. Politisch wird nun um ein Hilfspaket für die Landwirte gerungen: Das Finanzministerium verweist auf mögliche finanzielle Umschichtungen innerhalb des Landwirtschaftsressorts. Betroffen von der Dürre sei ganz Österreich und sämtliche Kulturen, insbesondere Grünland, Mais, Kartoffeln, Zuckerrüben, Kürbisse und Soja, aber regional auch Getreide. Im Durchschnitt liegt der Ernteausfall hochgerechnet bei 30 Prozent.

Um bis zu 75 Prozent weniger Niederschlag als in sonstigen Jahren Grund für die Ausfälle war ein starkes Niederschlagsdefizit, die hohe Zahl an Hitzetagen und Rekordtemperaturen. Im Vergleich zum zehnjährigen Durchschnitt fiel der Niederschlag heuer vielerorts um 75 Prozent geringer aus. Auch die Zahl der Hitzetage (mit Temperaturen über 30 Grad) hat zugelegt, in Wien etwa seit den 1980er-Jahren von durchschnittlich neun auf 31 Tage. Wenn die hohen Temperaturen bis Ende August anhalten und die Niederschläge ausbleiben, dann werde sich „das Schadenausmaß klar erhöhen“, so der HV-Chef. Zwischen 2017 und 2025 lagen die Dürreschäden in Österreich zwischen 30 und 230 Mio. Euro. 80 Prozent der Ackerflächen und 40 Prozent der Grünlandflächen sind laut Hagelversicherung gegen Dürre versichert. „Die versicherten Betriebe haben somit einen Rechtsanspruch auf eine Entschädigung“, sagte der HV-Chef. Die Auszahlungen an die Bauern sind mit weltweit 36 Rückversicherungen des Agrar-Spezialversicherers abgesichert. Ausbleibende Niederschläge und Hitzewellen werden auch in Zukunft immer mehr Probleme mit sich bringen: „Der menschengemachte Klimawandel führt zu einer Zunahme der Schäden“, hält Weinberger fest. „Wetterextreme werden heftiger und häufiger“, bestätigt auch der Leiter der Abteilung Komplexitätsforschung des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, Anders Levermann. Nächstes Jahr könnte es noch „schlimmer“ werden, wegen des Klimaphänomens El Niño. Der Experte empfahl eine Energie- und Umweltpolitik „aus einem Guss“. Man müsse „raus aus der ideologischen Ecke“.

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