Heute, Montag, wird eine erste Schadensbilanz zu den Auswirkungen der Trockenheit für die Landwirtschaft vorgelegt. Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig erklärt, welche Unterstützung jetzt dringlich ist.

KURIER: Sie sagten, die Landwirtschaft ist mit voller Wucht von den Auswirkungen des Klimawandels getroffen worden. Wie ist die Situation? Norbert Totschnig: Wir erleben eine anhaltende Trockenheit im historischen Ausmaß. Das stellt auch unsere Bäuerinnen und Bauern vor enorme Herausforderungen. Das heurige Jahr wird – wenn es nicht rasch eine deutliche Entspannung gibt – das trockenste seit Beginn der Aufzeichnungen. Für unsere Bäuerinnen und Bauern bedeutet das hohe Ernteausfälle, besonders starke Ertragseinbußen im Grünland, Wasser- und Futtermangel auf den Almen und daher verfrühten Viehabtrieb. Stimmt es, dass Bauern bereits Vieh verkaufen, weil das Futter fehlt? Aufgrund des Futtermangels kommt es teilweise zu Notverkäufen und vorgezogenen Schlachtungen. Unsere Landwirtschaft ist massiv unter Druck.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Rene Hemerka/BM für Land- und Forstwirtschaft Der Osttiroler Norbert Totschnig ist Agrarminister.

Wie groß sind die Ernteausfälle? Das ist sowohl regional als auch bei den angebauten Kulturen unterschiedlich. Beim Getreide dürfte der Rückgang österreichweit gegenüber dem Vorjahr rund 20 Prozent betragen. Im Grünland, also auf den Futterwiesen, sehen wir regional Ertragseinbußen bis 50 Prozent. Auch Kulturen wie Mais, Kürbis, Soja und Erdäpfel, die vor allem im Herbst geerntet werden, leiden stark. Hier zeichnen sich daher ebenfalls deutlich geringere Ernten ab.

Gibt es überhaupt ausreichend Angebot auf den Gründlandfuttermärkten und wie entwickeln sich dort die Preise? Futter ist grundsätzlich noch am Markt vorhanden, aber die Situation ist schon sehr angespannt. In vielen Regionen müssen die Betriebe bereits auf Vorräte zurückgreifen, die eigentlich für Herbst und Winter vorgesehen waren. Die Nachfrage auf den Futtermittelbörsen ist groß, das Angebot jedoch regional begrenzt. Das merkt man natürlich auch bei den Preisen. Bundeskanzler Christian Stocker hat den Landwirten Unterstützung zugesagt. Mit welcher Größenordnung rechnen sie? Christian Stocker nimmt die Situation unserer Bäuerinnen und Bauern ernst und hat den Auftrag gegeben, Hilfsmaßnahmen für betroffene Betriebe auszuarbeiten. Die Österreichische Hagelversicherung legt heute eine erste bezifferte Schadensbilanz zu den Auswirkungen der Trockenheit vor. Diese wird eine zentrale Grundlage für die weiteren Entscheidungen sein.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/HARALD SCHNEIDER Beim Grünland sind die Ernteeinbußen bei 50 Prozent, auch bei Getreide, Mais, Kürbis, Soja wird eine geringe Ernte erwartet.

Welche Instrumente haben wir für die nötige Hilfe, und wird frisches Geld benötigt werden? Wir müssen jedenfalls Instrumente wählen, mit denen treffsicher und im notwendigen Ausmaß geholfen werden kann. Auch Mittel aus dem Katastrophenfonds können eine Rolle spielen. In dieser Notsituation darf es keine Denkverbote geben, da müssen jetzt alle an einem Strang ziehen.

Wenn das nicht passiert, droht dann eine bäuerliche Insolvenzwelle? Viele Betriebe sollen längst am Limit sein. Es geht jetzt um die Existenzen vieler bäuerlicher Familienbetriebe und um die Versorgungssicherheit mit heimischen Lebensmitteln. Die äußerst angespannte Lage ist allen bewusst und daher arbeiten wir jetzt gemeinsam an weiteren Maßnahmen.