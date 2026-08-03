Die anhaltende Trockenheit setzt auch Österreichs Milchviehbetrieben ordentlich zu. „So eine Dürre habe ich in meinem Berufsleben noch nicht erlebt. Die Kühe gehen nicht mehr auf die Weide, weil kein Futter wächst und es auch viel zu heiß ist, sie stehen im Stall und fressen das Heu für den nächsten Winter“, schildert etwa ein Bauer aus Oberösterreich die Situation.

Mit einem dramatischen Appell hat sich am Montag daher die IG Milch an die Öffentlichkeit gewandt. Stefan Scheipl, Vorstand der IG Milch und Biobauer im Flachgau, Salzburg, forderte „ein wirksames Maßnahmenpaket, um die schlimmsten Folgen abzuwenden.“