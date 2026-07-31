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Hitzewelle in Österreich erreicht heute vorläufigen Höhepunkt
Eine Hitzewelle hat derzeit Österreich und Teile Europas fest im Griff. Alle aktuellen Meldungen dazu lesen Sie hier im Live-Ticker.
Die nächste Hitzewelle hat Österreich fest im Griff. Am heutigen Freitag klettern die Temperaturen auf bis zu 39 Grad – und erreichen damit vorerst ihren Höhepunkt. Eine Entspannung ist allerdings nicht in Sicht: Nach aktuellen Prognosen bleiben die Temperaturen bis mindestens kommenden Freitag deutlich über der 30-Grad-Marke.
Ob in dieser Zeit auch die 40-Grad-Grenze fällt, bleibt abzuwarten. Fest steht: Es bleibt heiß.
Die Hitze-Schwerpunkte Österreichs liegen im Burgenland, in der Südoststeiermark, im östlichen Niederösterreich sowie im Großraum Wien.
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Hitzewelle in Österreich
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Und wo ist es jetzt noch kühl?
... und hier sehen sie, wo es aktuell noch etwas kühler ist. Auch diese Grafik aktualisiert sich live:
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Wo ist es jetzt schon richtig warm?
In unserer Grafik finden Sie die 10 wärmsten Messtationen des Landes - immer live:
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