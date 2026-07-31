Hitzewelle in Österreich erreicht heute vorläufigen Höhepunkt

Die nächste Hitzewelle hat Österreich fest im Griff. Am heutigen Freitag klettern die Temperaturen auf bis zu 39 Grad – und erreichen damit vorerst ihren Höhepunkt. Eine Entspannung ist allerdings nicht in Sicht: Nach aktuellen Prognosen bleiben die Temperaturen bis mindestens kommenden Freitag deutlich über der 30-Grad-Marke.

Ob in dieser Zeit auch die 40-Grad-Grenze fällt, bleibt abzuwarten. Fest steht: Es bleibt heiß.