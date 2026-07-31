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Hitzewelle in Österreich erreicht heute vorläufigen Höhepunkt

Eine Hitzewelle hat derzeit Österreich und Teile Europas fest im Griff. Alle aktuellen Meldungen dazu lesen Sie hier im Live-Ticker.
31.07.2026, 09:52

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Die nächste Hitzewelle hat Österreich fest im Griff. Am heutigen Freitag klettern die Temperaturen auf bis zu 39 Grad – und erreichen damit vorerst ihren Höhepunkt. Eine Entspannung ist allerdings nicht in Sicht: Nach aktuellen Prognosen bleiben die Temperaturen bis mindestens kommenden Freitag deutlich über der 30-Grad-Marke. 

Ob in dieser Zeit auch die 40-Grad-Grenze fällt, bleibt abzuwarten. Fest steht: Es bleibt heiß.

Hier sehen Sie, wo es in Österreich gerade am wärmsten ist

Die Hitze-Schwerpunkte Österreichs liegen im Burgenland, in der Südoststeiermark, im östlichen Niederösterreich sowie im Großraum Wien.

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Hitzewelle in Österreich

  • |Karl Peternel-Oberascher

    Und wo ist es jetzt noch kühl?

    ... und hier sehen sie, wo es aktuell noch etwas kühler ist. Auch diese Grafik aktualisiert sich live: 

  • |Karl Peternel-Oberascher

    Wo ist es jetzt schon richtig warm?

    In unserer Grafik finden Sie die 10 wärmsten Messtationen des Landes - immer live: 

  • |Patrick Resch

    Trinken Sie genug? Finden Sie es mit unserem Quiz heraus

    Eineinhalb Liter am Tag, salziges Essen trocknet aus und bei Hitze helfen nur Elektrolytgetränke? Rund ums Trinken halten sich viele vermeintliche Gewissheiten. Ein Physiologe erklärt, was stimmt und was nicht.

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