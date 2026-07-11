Hier sehen Sie, wo es in Österreich gerade am wärmsten ist
Die erste Hitzewelle des Jahres ließ das Thermometer sehr hoch klettern. In Wien wurde ein neuer Rekord gemessen: exakt 40 Grad Celsius an der Messstation Innere Stadt. Die höchste Temperatur in Österreich wurde am 09. August 2013 in Bad Deutsch-Altenburg mit 40,5 Grad Celsius gemessen.
Mit unserer Karte haben Sie einen Überblick über alle Messstationen in Österreich. Die Daten, die von GeoSphere Austria stammen, werden in einem zehnminütigen Rhythmus erhoben und qualitätsgeprüft – gemessen wird die Lufttemperatur zwei Meter über dem Boden.
Mit unseren Tabellen können Sie die Extremwerte entdecken, am oberen sowie am unteren Ende der Skala.
In unseren Tabellen, die in regelmäßigen Abständen aktualisiert werden, sehen Sie die zehn wärmsten sowie die zehn kühlsten Messstationen Österreichs. Bei den kühlsten Messstationen berücksichtigen wir nur Werte von Stationen, deren Seehöhe unter 1.500 Metern liegt.
In den kommenden Tagen werden die Temperaturen wieder steigen. Für Freitag und Samstag erwartet GeoSphere Austria Tageshöchsttemperaturen von 26 bis 33 Grad, für Sonntag 25 bis 32 Grad. Am Montag soll der Tageshöchstwert sogar bis 34 Grad, am Dienstag sogar bis zu 35 Grad steigen.
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