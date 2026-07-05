Nach einem wechselhaften Wochenbeginn kehrt in Österreich wieder sommerliche Hitze zurück. Bereits am Dienstag werden laut Prognose der Geosphere Austria vom Sonntag örtlich bis zu 32 Grad erreicht, zum Wochenende hin sind sogar Höchstwerte von bis zu 34 Grad möglich. Lediglich zu Wochenbeginn sowie vereinzelt in den Folgetagen ziehen noch Regenschauer durch.

Im Verlauf des Nachmittags klingt am Montag die Schauerneigung allmählich ab, oft scheint zumindest über dem Flachland auch wieder die Sonne. Im Süden ist es von Beginn an teils sonnig, teils wolkig, und dort entstehen auch am Nachmittag nur vereinzelt Regenschauer. Im Norden und Osten bläst oft mäßiger bis lebhafter West-Nordwestwind. Die Frühtemperaturen erreichen elf bis 18 Grad, die Tageshöchsttemperaturen 20 bis 28 Grad. Am Dienstag scheint häufig die Sonne. Mit einer kräftigen westlichen bis nordwestlichen Höhenströmung ziehen zeitweise aber auch Wolkenfelder durch. Regenschauer sind nur an wenigen Orten möglich. Der Wind bläst meist aus West bis Nordwest, lebhaft oder sogar kräftig kann er von Oberösterreich ostwärts bis ins Burgenland werden. Die Frühtemperaturen umspannen zwölf bis 21 Grad, die Tageshöchsttemperaturen 25 bis 32 Grad.

Weitgehend trocken, einzelne Regenschauer jedoch möglich Zur Wochenmitte liegt Österreich in einer straffen nordwestlichen Strömung. Mit dieser wechseln am Mittwoch Sonnenschein und ein paar dichtere Wolken. Öfters zeigt sich die Sonne in den westlichen Landesteilen sowie generell südlich des Alpenhauptkammes. Deutlich mehr Wolken ziehen hingegen östlich von Oberösterreich sowie auch am Alpenostrand durch. Abgesehen von einzelnen kurzen Regenschauern vom Pinzgau bis nach Niederösterreich geht es weitgehend trocken durch den Tag. Der Wind aus Nordwest weht im Norden und Osten sowie auch über den Alpengipfeln mäßig bis lebhaft, in der Höhe aber zum Teil auch stark. Die Temperaturen steigen von 14 bis 22 Grad in der Früh auf 24 bis 30 Grad unter Tags. Schwacher Hochdruckeinfluss sorgt am Donnerstag allgemein für einen sonnigen und überwiegend trockenen Tag. Lediglich im Nordosten sowie am Alpenostrand ziehen im Tagesverlauf mit zum Teil mäßigem bis lebhaftem Nordwestwind wiederholt ein paar dichtere Wolken durch. Aber auch hier bleibt es abseits von lokalen Regenschauern vielerorts trocken. Die Frühtemperaturen liegen bei elf bis 18 Grad, die Tageshöchsttemperaturen bei 25 bis 32 Grad. Am wärmsten wird es im Süden und Westen.