Hitze-Debatte um Donauinselfest: SPÖ Wien mit klarer Ansage

Das Donauinselfest wird 2027 wieder Ende Juni stattfinden - konkret von 25. bis 27. Juni. Das kündigte Jörg Neumayer, Landesparteisekretär der SPÖ Wien, die das Festival veranstaltet, im APA-Gespräch an. Damit zeigen sich die Organisatoren einigermaßen unbeeindruckt von derzeitigen Debatten infolge der extremen Juni-Hitzewelle, wegen der inzwischen etwa auch über eine Vorverlegung der Sommerferien nachgedacht wird.

Die Festveranstalter hatten heuer Glück. Denn aufgrund des Formel 1-Grand Prix' in Spielberg am vergangenen Juni-Wochenende wurde die Inselparty von vornherein um eine Woche nach hinten auf den 3. bis 5. Juli verschoben, womit man an der Rekordhitzewelle gerade noch vorbeigeschrammt ist. Warum also das DIF in Zukunft nicht gleich auf einen denkbar kühleren Zeitraum verlegen? „Was wir heuer erlebt haben, war eine Extremwetterlage, die auch von Meteorologen als ganz besonders anerkannt worden ist“, erklärte Neumayer. „Wir gehen in der Planung nicht davon aus, dass sich das so wiederholen wird.“

Wetter immer große Herausforderung

Falls doch, „wird man sich anschauen, wie man damit umgeht“. Bei Großevents müsse jeder Ausrichter seinen Platz im Veranstaltungskalender finden. Das Wetter sei grundsätzlich immer eine der größten Herausforderungen, ergänzte DIF-Projektleiterin Julia Healy: „Es kann zum Beispiel auch Anfang Juni schon sehr heiß sein oder sehr viel regnen. Wir müssen uns von Jahr zu Jahr nach vorne hanteln und uns die Rahmenbedingungen anschauen.“