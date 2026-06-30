Donauinselfest 2026: Alle Infos zu Anreise, Programm und Regeln

Die Donauinsel steht am Wochenende wieder ganz im Zeichen des Donauinselfests. Bereits zum 43. Mal findet das traditionelle "Inselfest" statt. Auf dem rund 4,5 Kilometer langen Festivalgelände mit 14 Bühnen können Besucher die größte Party der Stadt feiern. Heuer liegt der Fokus auf Inklusion: Angeboten werden unter anderem Shuttle- und Begleitservices, ein teilweise in Gebärdensprache übersetztes Hauptbühnenprogramm sowie Ruhezonen, die über das gesamte Gelände verteilt sind. Damit der Festivalbesuch gelingt, sollten Besucher einige wichtige Informationen im Blick behalten.

Wann und wo findet das Donauinselfest 2026 statt? Das Festivalgelände befindet sich zwischen der Floridsdorfer Brücke und der Reichsbrücke sowie am Copa Beach. Von Freitag, 3. Juli, bis Sonntag, 5. Juli, werden die Gäste musikalisch bis Mitternacht unterhalten. Eine Ausnahme bildet die Ö3 Silent Disco, die in der Nacht auf Sonntag bis 1.00 Uhr stattfindet. Was kostet der Eintritt zum Donauinselfest? Gute Nachrichten für die Geldbörsen aller Musikliebhaber: Der Besuch von Europas größtem Open-Air-Festival ist wie immer kostenlos.

Wo finde ich das Programm zum Donauinselfest? Das gesamte Programm ist hier zu finden. Hier nur einige Highlights: Am Freitag treten die österreichische Indie-Band YUKNO sowie die Wiener Künstlerin Schwesta Ebra auf. Am Samstag kann man unter anderem den Klängen von Laurenz Nikolaus lauschen, und am Sonntag steht Geiger und Kabarett-Quereinsteiger Aliosha Biz auf der Bühne. Wie reist man am besten zum Festivalgelände an? Der einfachste Weg aufs Festgelände führt mit den Öffis: Von den Stationen Handelskai (U6), Neue Donau (U6) und Donauinsel (U1) sind es nur wenige Gehminuten. Wer aus den Bundesländern anreist, erreicht die Donauinsel vom Hauptbahnhof mit der U1 und vom Westbahnhof mit der U6. Die Wiener Linien verkürzen am Abend die U-Bahn-Intervalle auf drei Minuten. Auch die Taktung der Straßenbahnlinien 25, 26 und 31 sowie der Buslinien 11A und 29A wird verdichtet. Da in der Nähe des Geländes keine Parkplätze zur Verfügung stehen, wird von einer Anreise mit dem Auto abgeraten. Laut ÖAMTC liegt die Strafe für Falschparken bei weit über 400 Euro.

Sind Besucher von der Sperre der S-Bahn-Stammstrecke betroffen? Vor dem Hintergrund der Stammstreckensperre der Wiener S-Bahn am Festival-Samstag und -Sonntag wurde gemeinsam mit den Wiener Linien und den ÖBB ein zusätzliches Verkehrskonzept entwickelt: In der Nacht von Freitag auf Samstag fährt die S-Bahn auf der Stammstrecke bis 2.00 Uhr wie gewohnt. Ab Samstag verkehren die U6, die S45 (Handelskai–Hütteldorf via Heiligenstadt) sowie die Straßenbahnlinie 31 in dichteren Intervallen. Die Taktverdichtung der S45 schafft zusätzliche Kapazitäten am Knoten Heiligenstadt (Anschluss an die U4). Ein Schienenersatzverkehr fährt rund um die Uhr zwischen Floridsdorf, Handelskai, Traisengasse und Praterstern. Bei der Abreise werden die Endzeiten der Bühnen wie gewohnt gestaffelt, um die Besucherströme zu entzerren. Durchsagen, LED-Walls und Wegleitsysteme sorgen vor Ort für Orientierung.

Kann man mit dem Fahrrad oder E-Scooter zum Donauinselfest anreisen? Wer mit dem Fahrrad oder einem E-Scooter zum Donauinselfest fährt, kann das Fahrzeug in einer der fünf kostenlosen und bewachten ARBÖ-Fahrradgaragen abstellen (Floridsdorfer Brücke, Schnellbahnbrücke, Brigittenauer Brücke und Reichsbrücke, täglich von 14.00 bis 00.30 Uhr). Zusätzlich stehen temporäre WienMobil-Stationen bei der Floridsdorfer Brücke, beim Haupteingang Handelskai und an der Reichsbrücke zur Verfügung. Dort können Räder rund um die Uhr ausgeliehen und zurückgegeben werden. Auf dem Festivalgelände selbst sind Fahrräder und E-Scooter allerdings nicht erlaubt. Wie gelangen Menschen mit Behinderungen zum Festivalgelände? Besucher mit Behinderungen können nach Voranmeldung bei FullAccess (fullaccess@donauinselfest.at), +43 660 460 65 81) einen kostenlosen Shuttledienst nutzen. Dieser wird gemeinsam mit hallermobil und WLV an allen drei Tagen ab 10.00 Uhr bis Veranstaltungsende angeboten. Start- und Endpunkt ist der Behindertenparkplatz in der Donauturmstraße 7a.

Was darf man zum Festival mitnehmen? Erlaubt sind Taschen und Rucksäcke bis zum Format A3. Größere Taschen dürfen nicht auf das Festivalgelände mitgenommen werden. Kleine Snacks sind ebenso erlaubt wie PET-Wasserflaschen oder Trinkflaschen mit einem Fassungsvermögen von bis zu 0,5 Litern. Diese können an den Wasserspendern auf dem Gelände kostenlos aufgefüllt werden. Aufgrund der Hitze empfiehlt es sich außerdem, Sonnencreme und eine Kopfbedeckung mitzunehmen. Auch ein Geländeplan, Bargeld und ein Programmheft können hilfreich sein. Was darf man nicht mitnehmen? Die Mitnahme großer und sperriger Gegenstände wie Hocker, Klappstühle oder Kisten ist nicht erlaubt. Verboten sind außerdem Regenschirme (Regencapes und Ponchos sind jedoch erlaubt), Dosen sowie alkoholische Getränke. Eine vollständige Liste der verbotenen Gegenstände gibt es auf der Website des Donauinselfests. Wie kann ich an den Gastro-Ständen bezahlen? An allen Ständen kann sowohl mit Bargeld als auch mit Karte bezahlt werden.