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Wien

Donauinselfest: Kürzere Intervalle bei den Öffis

U-Bahn-, Straßenbahn- und Buslinien sollen häufiger fahren.
Franziska Trautmann
23.06.2026, 17:04

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++ THEMENBILD ++ U-BAHN / WIENER LINIEN / VERKEHR / ÖFFENTLICHE VERKEHRSMITTEL

Von 3. bis 5 Juli geht das Donauinselfest über die Bühne. Das Musikfestival ist am besten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Laut  Wiener Linien werden deshalb bei mehreren Linien die Intervalle verkürzt kommen, um die An- und Abreise zu erleichtern.

Von den Stationen Handelskai (U6), Neue Donau (U6) und Donauinsel (U1) braucht man nur wenige Minuten zum Gelände. Deswegen werden die Intervalle der beiden U-Bahn-Linien jeweils auf drei Minuten verkürzt, es sollen doppelt so viele Zuggarnituren  unterwegs sein. 

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Auch die Straßenbahnlinien 25, 26, 27 und 31 und die Busse 11A und 29A fahren in dichteren Intervallen. Insgesamt erreicht etwa alle 30 Sekunden ein Wiener-Linien-Fahrzeug die Donauinsel.  

Ankunft per Rad 

Auch mit dem WienMobil-Rad gelangt man zum Festivalgelände. Dafür werden bei der Floridsdorfer Brücke, beim Haupteingang Handelskai sowie an der Reichsbrücke drei Stationen eingerichtet, wo die Räder rund um die Uhr ausgeliehen und gratis zurückgebracht werden können.

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