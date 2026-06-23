Donauinselfest: Kürzere Intervalle bei den Öffis

Von 3. bis 5 Juli geht das Donauinselfest über die Bühne. Das Musikfestival ist am besten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Laut Wiener Linien werden deshalb bei mehreren Linien die Intervalle verkürzt kommen, um die An- und Abreise zu erleichtern.

Von den Stationen Handelskai (U6), Neue Donau (U6) und Donauinsel (U1) braucht man nur wenige Minuten zum Gelände. Deswegen werden die Intervalle der beiden U-Bahn-Linien jeweils auf drei Minuten verkürzt, es sollen doppelt so viele Zuggarnituren unterwegs sein.