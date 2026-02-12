Schwere Zeiten für Pendler: Mehrere Öffi-Sperren geplant

Die ÖBB modernisieren im heurigen Sommer zwei der zentralen Wiener Öffi-Verbindungen. Von 4. Juli bis 6. September wird die Stammstrecke der Bundesbahnen zwischen Praterstern und Floridsdorf gesperrt.

Unter dem Titel "S-Bahn Wien Upgrade" bringen die ÖBB die Stammstrecke auf den neuesten Stand der Technik. Seit dem Start des Modernisierungsprogramms wurden zwischen Wien Praterstern und Wien Floridsdorf unter anderem Bahnsteige verlängert, neue Zugangsgebäude errichtet, neue Gleise und Weichen verlegt, die Oberleitung erneuert und die Einführung des digitalen Zugsicherungssystems ETCS vorbereitet. Zusätzlich sind auf den nördlichen Anschlussstrecken zwischen Floridsdorf und Jedlersdorf, Gerasdorf sowie Süßenbrunn vorübergehende Sperren notwendig.

In den Ferien erneut U-Bahn- und S-Bahn-Sperren Besonders prekär: Vom 3. Juli bis 2. August sperren auch die Wiener Linien die U4 zwischen Wien Mitte und dem Schwedenplatz. Und auch auf der U3 gibt es im Sommer eine Sperre - und zwar stadtauswärts vom Westbahnhof, in der Zeit vom 4. Juli bis 23. August. Und ab 7. September kommt es noch schlimmer: Dann gibt es eine 14-monatige Sperre zwischen Hauptbahnhof und Praterstern. Denn nach der Sommersperre der Stammstrecke folgt die größte Herausforderung für das Wiener Öffi-Netz: die 14-monatige Sperre der S-Bahn-Stammstrecke zwischen Wien Praterstern und Wien Hauptbahnhof.