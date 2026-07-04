Ist das Donauinselfest ein Musikfestival?

Jedes Jahr pilgern bis zu 3 Millionen Gäste zum Donauinselfest, um zu feiern und sich Konzerte anzuhören. Aber geht es dabei wirklich um Musik?

PRO

„Oh, komm, tau mich auf“. Die Wiener SPÖ, schließlich Veranstalter des Donauinselfests, hat ein Video veröffentlicht, bei dem Parteimitglieder die Textzeile eines Songs des Hauptacts Zartmann vervollständigen sollen. Das musikalische Können würde der Musikkritiker rechts wohl mit Nicht genügend benoten. Wäre man gemein, könnte man fragen: Wenn man heuer als Medium keine imageschädlichen Bilder vom DIF veröffentlichen darf, darf man das eigentlich als Partei?

So oder so hätten sie nicht gegen die Vorschrift verstoßen. Denn ja: Nur zwei Leute können den Text (ansatzweise) – Bürgermeister Michael Ludwig selbst und Veronica Kaup-Hasler, was ihrer Reputation als Kulturstadträtin zumindest nicht abträglich ist. Bei Melodie und Intonation gibt es zwar Schwächen, aber, und jetzt ganz ohne Zynismus, genau das ist wurscht oder eigentlich sogar Sinn der Sache. Wenn sogar der Bürgermeister unbeschwert mitsingen kann, darf das ja wohl jeder. Das DIF ist nämlich ein Fest für alle, die Musik genießen wollen; auf der Bühne umjubelt, im Publikum mitgrölend oder nur als Untermalung an einem schönen Sommertag im Juli. Das brauchen wir doch gerade alle.

Die Textzeile geht übrigens weiter mit „Wenn du mir sagst, dass du mich brauchst, ich brauch dich auch“. Das passt.

Zur Autorin: Agnes Preusser leitet das Chronik-Ressort