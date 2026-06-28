Hitzewelle: Sechs Bundesländer knacken Juni-Rekorde

Für heute, Sonntag, wird der Höhepunkt der aktuellen Hitzewelle in Österreich erwartet: Die bislang höchste Temperatur wurde in Österreich im August 2013 mit 40,5 Grad in Bad Deutsch-Altenburg gemessen.

Am Samstag wurden in gleich sechs Bundesländern neue Temperaturrekorde für Juni erzielt. An insgesamt 125 von 277 Messstationen der Geosphere Austria wurden neue Spitzenwerte registriert: in Wien, Niederösterreich, dem Burgenland, Oberösterreich, Tirol und Vorarlberg.

Der höchste Wert österreichweit wurde um 17.00 Uhr mit 39,3 Grad in Bad Deutsch-Altenburg gemessen. Auf dem zweiten Platz lag am Samstag Wien-Stammersdorf mit 38,8 Grad, dicht dahinter Wien-Innere Stadt und Innsbruck-Universität mit jeweils 38,7 Grad.

"Der morgige Sonntag hat dann das Potenzial, noch ein gutes Grad wärmer zu sein. Da werden wohl einige weitere absolute Rekorde fallen", betont Meteorologin Ariane Pfleger. "Vielleicht ja auch der österreichische Absolutrekord von 40,5 Grad in Bad Deutsch-Altenburg", sagte Pfleger. Es werde jedoch "knapp".