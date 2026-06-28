Hitzewelle: Sechs Bundesländer knacken Juni-Rekorde
Zusammenfassung
- Für Sonntag wird in Österreich der Höhepunkt der Hitzewelle erwartet, wobei sogar der nationale Temperaturrekord von 40,5 Grad fallen könnte.
- Am Samstag wurden an 125 von 277 Messstationen neue Juni-Spitzenwerte registriert, darunter Rekorde in sechs Bundesländern und ein neuer österreichweiter Juni-Rekord von 39,3 Grad in Bad Deutsch-Altenburg.
- Die Hitzewelle hält laut Prognosen vor allem im Osten noch mindestens bis Dienstag an, weshalb die Hitzewarnstufe Rot verlängert wurde.
Für heute, Sonntag, wird der Höhepunkt der aktuellen Hitzewelle in Österreich erwartet: Die bislang höchste Temperatur wurde in Österreich im August 2013 mit 40,5 Grad in Bad Deutsch-Altenburg gemessen.
Am Samstag wurden in gleich sechs Bundesländern neue Temperaturrekorde für Juni erzielt. An insgesamt 125 von 277 Messstationen der Geosphere Austria wurden neue Spitzenwerte registriert: in Wien, Niederösterreich, dem Burgenland, Oberösterreich, Tirol und Vorarlberg.
Der höchste Wert österreichweit wurde um 17.00 Uhr mit 39,3 Grad in Bad Deutsch-Altenburg gemessen. Auf dem zweiten Platz lag am Samstag Wien-Stammersdorf mit 38,8 Grad, dicht dahinter Wien-Innere Stadt und Innsbruck-Universität mit jeweils 38,7 Grad.
"Der morgige Sonntag hat dann das Potenzial, noch ein gutes Grad wärmer zu sein. Da werden wohl einige weitere absolute Rekorde fallen", betont Meteorologin Ariane Pfleger. "Vielleicht ja auch der österreichische Absolutrekord von 40,5 Grad in Bad Deutsch-Altenburg", sagte Pfleger. Es werde jedoch "knapp".
Warnung bis Dienstag ausgeweitet
An 18 Messstationen verzeichnete die Geosphere Austria um 17.00 Uhr Temperaturen von mindestens 38 Grad. Darunter waren laut den Experten auch sechs Messpunkte, an denen es zuvor noch nie so heiß war: Wien-Stammersdorf mit 38,8 Grad, Innsbruck-Universität und Bad Vöslau mit je 38,5 Grad, Wieselburg (Niederösterreich) mit 38,3 Grad, Melk (Niederösterreich) mit 38,2 Grad und die Station Braunau/Ranshofen (Oberösterreich) mit 38,0 Grad. Klar gebrochen wurde bereits der österreichweite Juni-Rekord vom 20. Juni 2013 mit 38,6 Grad (gemessen an der Station Waidhofen an der Ybbs).
Die Hitzewelle wird sich laut Prognosen vor allem im Osten Österreichs noch mindestens drei weitere Tage hinziehen. Die Hitzewarnstufe Rot wurde deshalb bis Dienstag ausgeweitet. Ursprünglich hatte die Warnung bis Montag gelten sollen.
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