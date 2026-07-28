Hitzewelle in Wien: Bäder verlängern Öffnungszeiten

Aufgrund der bevorstehenden Hitzewelle kommt es in Wien zu einem erweiterten Angebot zur Abkühlung, etwa durch verlängerte Öffnungszeiten einzelner Schwimmbäder. Neben dem Strandbad Alte Donau bleiben laut Aussendung der Stadt Wien vom Dienstag unter anderem das Kongreßbad und das Brigittenauer Bad länger offen.

„Coole Zonen“ und Trinkbrunnen stehen weiterhin zur Abkühlung zur Verfügung. Für die kommenden Tage werden in der Hauptstadt Temperaturen von über 35 Grad erwartet.

Bis 21.00 Uhr

Auch das Sommerbad Laaerberg kann länger besucht werden, geplant sind Öffnungszeiten bis 21.00 Uhr zwischen 30. Juli und 2. August und darauffolgend bis 20.30 Uhr zwischen 3. und 9. August.

Langanhaltende Hitze würde laut Stadt Wien insbesondere für ältere Menschen, Kinder sowie Menschen mit Vorerkrankungen eine gesundheitliche Belastung darstellen. Auch 37 „Coole Zonen“ können daher weiterhin kostenfrei genutzt werden. Diese frei zugänglichen Räume sind auf Raumtemperatur gekühlt, sodass der Körper keinem Hitzestress ausgesetzt ist. Ebenso frei nutzbar sind weiterhin die 1.800 Trinkbrunnen, die in der Stadt verteilt stehen.