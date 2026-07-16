Hitze drückt aufs Gemüt: Seelsorge-Hotline läuft heiß

Während viele vor der Hitze in den Urlaub fliehen, drückt diese bei Daheimgebliebenen auf das Gemüt. Dazu kommt, dass einsame Menschen gerade im Sommer auf manche Angebote nicht zurückgreifen können - weil diese pausieren.

Diese Bilanz zieht die Telefonseelsorge der Erzdiözese Wien und der Evangelischen Kirche Wien, die auch im Sommer 130 Anrufe täglich zählt. "Der Sommer ist für viele unserer Anruferinnen und Anrufer eine harte Zeit, weiß Antonia Keßelring von der Erzdiözese Wien, die die Telefonseelsorge mit Carola Hochauser von der Evangelischen Kirche leitet, "während andere auf Urlaub fahren, müssen sie den Sommer in ihren aufgeheizten Wohnungen verbringen. Da fällt vielen die Decke auf den Kopf, weil sie sich zurückgelassen und alleine fühlen.“

Hitze schließt Menschen aus

Die massive Hitzewelle im Juni hat sich auch bei den Gesprächen stark bemerkbar gemacht. "Viele Menschen können sich aufgrund der Hitze nicht so bewegen wie gewohnt. Sie sind weniger mobil, der Antrieb fehlt." Das führe dazu, dass sich viele körperlich und psychisch erschöpft fühlen würden.