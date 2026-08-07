Notschlachtungen wegen Futtermangels: Schlachthöfe am Limit

Die anhaltende Dürre veranlasst viele Landwirte, ihre Kühe vorzeitig zum Schlachter zu bringen. „Aktuell erreichen uns täglich rund doppelt so viele Tiere wie unter normalen Marktbedingungen“, heißt es beim Schlachtbetrieb Handlbauer in Linz auf APA-Anfrage. Allerdings: So viel Fleisch könne im Sommer nicht frisch verkauft werden, man müsse es einfrieren - „die Tiefkühllager sind jedoch bereits überdurchschnittlich stark ausgelastet und teils an ihrer Kapazitätsgrenze“. Die Situation stelle den Betrieb - zusammen mit der urlaubsbedingt dünnen Personaldecke - vor Herausforderungen. Man habe großes Verständnis für die schwierige Lage vieler landwirtschaftlicher Betriebe, „dennoch appellieren wir an die Landwirtschaft, Verkäufe - soweit dies betrieblich möglich ist - mit Bedacht und in enger Abstimmung mit den Schlachtbetrieben zu planen“, so das Unternehmen. Die anfallenden großen Fleischmengen müssten in großem Umfang tiefgekühlt eingelagert werden und „neben den zusätzlichen Lager- und Energiekosten führt das Einfrieren auch zu einem erheblichen Wertverlust der Ware“.

Regierung feilt an Agrar-Hilfspaket Die Regierung erarbeitet derzeit gemeinsam mit den Bundesländern ein Dürre-Hilfspaket für die Bauern. Am Donnerstagabend versprach Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) neben Liquiditätsmaßnahmen auch „eine Kompensation der Schäden“. Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) und Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) müssen sich aber noch auf die konkreten Maßnahmen einigen. Einen Termin für die Präsentation der Hilfen gibt es noch nicht. Medial kolportierte, mögliche Hilfesummen wollte das Landwirtschaftsministerium gegenüber der APA nicht kommentieren. Im Dürrejahr 2018 etwa belief sich das Bauern-Hilfspaket des Bundes und der Länder auf 60 Mio. Euro, und die versicherten Dürreschäden der Landwirte bei der Hagelversicherung beliefen sich auf über 230 Mio. Euro.

Massive Ernteausfälle bei Mais, Erdäpfel, Soja, Zuckerrüben und Kürbis Wenn es so weitergeht wie im ersten Halbjahr, könnte 2026 das trockenste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen werden. Die klimawandelbedingte Rekord-Trockenheit hat den Getreideanbau heuer stark belastet. Mit rund 2,5 Mio. Tonnen liege die Getreideproduktion ohne Mais laut Agrarmarkt Austria (AMA) um 19 Prozent unter dem guten Vorjahreswert und um 14,4 Prozent unter dem 5-Jahres-Durchschnitt, teilte die Agrarmarkt Austria (AMA) am vergangenen Mittwoch mit. Für den noch am Feld stehenden Mais wird ebenfalls eine unterdurchschnittliche Ernte erwartet. Im Grünland drohen laut Landwirtschaftsministerium auf zahlreichen Futterflächen Ausfälle von bis zu 50 Prozent. Auch bei Mais, Erdäpfel, Soja, Zuckerrüben und Kürbis zeichnen sich laut Expertenschätzungen massive Ernteeinbußen ab. In einzelnen Regionen kommt es zu vorgezogenen Almabtrieben, Futter- und Wassermangel sowie Notverkäufen und Schlachtungen von Rindern. Die trockenheitsbedingte Futterknappheit veranlasst viele Bauern, einen Teil ihrer Rinder frühzeitig zu verkaufen. „In den vergangenen Wochen kamen rund dreimal so viele Schlachtkühe zur Vermarktung wie üblich“, hieß es am Donnerstag von der ARGE Rind, der Dachorganisation von acht Rindererzeugergemeinschaften.

Totschnig: Mittel aus dem Katastrophenfonds können „eine Rolle spielen“ Aufgrund der Rekord-Trockenheit und den damit verbundenen Herausforderungen für die Bauern hat das Landwirtschaftsministerium Erleichterungen in der Förderungsabwicklung im Rahmen des Agrarumweltprogramms ÖPUL und der Bergbauern-Ausgleichszulage beschlossen. Totschnig will betroffenen Betrieben helfen, sobald die tatsächlichen Schäden feststehen. „Auf dieser Basis werden wir den Bedarf zusätzlicher Mittel prüfen. Dabei können auch Mittel aus dem Katastrophenfonds des Bundesministeriums für Finanzen eine Rolle spielen“, so der Landwirtschaftsminister. Die SPÖ-Bäuerinnen und Bauern drängen im Zusammenhang mit dem Hilfspaket auf „einen klaren Schwerpunkt auf Vorsorge statt auf bloße Schadensverwaltung“. Die Österreichische Berg- und Kleinbäuer_innen Vereinigung (ÖBV-Via Campesina Austria) sieht durch die Trockenheit die Existenz von vielen Bauern bedroht und fordert mehr Klimaschutz im Rahmen der Agrarpolitik. Am kommenden Montag wird der Agrar-Versicherer Hagelversicherung erste Zahlen zu den Dürreschäden präsentieren. In Österreich sind bei der Hagelversicherung rund 80 Prozent der Ackerbauern und 40 Prozent der Grünlandbetriebe gegen Dürre versichert. Hierzulande erhalten Bauern von Bund und Ländern einen Prämienzuschuss von insgesamt 55 Prozent auf die Versicherungsprämie für zugelassene Agrarversicherungen. Dafür wurden laut Landwirtschaftsministerium im Jahr 2025 rund 160 Mio. Euro aufgewendet. Dieser Betrag werde in den nächsten Jahren voraussichtlich deutlich steigen, hieß es vom Ministerium.