Finanzministerium sieht wenig budgetären Spielraum für Bauern-Hilfspaket

Angesichts der dürrebedingten Rekordschäden in der Landwirtschaft mehren sich die Rufe nach einem Hilfspaket. Das SPÖ-geführte Finanzministerium sieht dafür allerdings wenig Spielraum: „Grundsätzlich kommt nur eine Unterstützung in Frage, die sich im Rahmen des Budgets bewegt“, hieß es dazu auf APA-Anfrage am Montag. Denkbar seien demnach „finanzielle Umschichtungen innerhalb des zuständigen Landwirtschaftsressorts“.

„Keine Koste-es-was-es-wolle-Politik“

Der Wunsch nach Unterstützungsmaßnahmen für die Landwirtschaft komme von Seiten der ÖVP, das Finanzministerium warte daher auf konkrete Vorschläge aus dem schwarzen Landwirtschaftsministerium. „Eine 'Koste-es-was-es-wolle-Politik' wird es aus guten Gründen nicht geben“, heißt es aus dem Büro von Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) weiter. Notwendig seien jedenfalls „nachhaltige und langfristige Lösungen für den Klimaschutz“.