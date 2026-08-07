Unwetter in Salzburg und Tirol: Straßen im Zillertal nach Muren gesperrt

Gewitter mit Starkregen und Murenabgängen haben am Donnerstag im Bundesland Salzburg die Feuerwehren gefordert. Insgesamt wurden beim Landesfeuerwehrkommando 79 Einsätze von 32 Feuerwehren verzeichnet. Am Nachmittag gingen Gewitter im Pinzgau und Pongau nieder. Am stärksten waren die Gemeinden Stuhlfelden, Uttendorf, Hollersbach und Saalfelden betroffen. In Uttendorf trat der Tobersbach über die Ufer, das Wasser schoss durch einen Teil der Ortschaft und verlegte Straßen.

Man sei vor allem mit über die Ufer getretenen Bächen und Becken konfrontiert gewesen, hieß es beim Landesfeuerwehrkommando. Im Gasteinertal kam es durch die Gewitter zu zwei Murenabgängen in Dorfgastein und in Bad Gastein. Auch in Goldegg hat es Probleme mit den Wassermassen gegeben. Im Lungau musste die Feuerwehr in Göriach zu einem Waldbrand, der vermutlich durch einen Blitzschlag ausgelöst worden war, ausrücken. Gegen Abend zogen die Unwetter über die Stadt Salzburg und den nördlichen Flachgau. In der Stadt Salzburg wurden dreizehn Einsätze, im Flachgau vierzehn Einsätze registriert.

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Murenabgänge und kleinräumige Überflutungen in Tirol Gewitter mit Starkregen haben Donnerstagabend in Tirol lokal zu vereinzelten Murenabgängen und einigen kleinräumigen Überflutungen geführt. Vor allem im Zillertal gingen einige Muren ab. Medienberichten zufolge standen zudem einige Keller in Innsbruck, in einigen Gemeinden östlich der Landeshauptstadt sowie im Bezirk Kitzbühel unter Wasser. Verletzt wurde indes niemand. Großflächige Überschwemmungen bzw. flächendeckende Schäden blieben bisherigen Informationen zufolge aus. Zu einem Murenabgang im Zillertal kam es unter anderem in der Marchklamm in Finkenberg. Die Mure verlegte den Wanderweg zu einer Hütte. Auch in Richtung Stillupspeicher sowie in Tux und Ginzling hielten Murenabgänge Einsatzkräfte auf Trab. Zudem sei in Brandberg die Straße in den Zillergrund auf mehreren Stellen vermurt worden. Murenabgang in Tux Eine erste, kleinere Mure ergoss sich in Tux im Bereich der „Waldhütte“ auf die dortige Gemeindestraße. Die Straße konnte rasch gereinigt werden und musste nicht gesperrt werden – Verletzte oder Sachschäden gab es keine. Deutlich größer war die zweite Mure, die sich im Bereich der Marchklamm auf die Schlegeisstraße entlud: Auf einer Breite von rund 20 Metern und einer Höhe von etwa 5 Metern blockierte das Schuttmaterial die Fahrbahn vollständig. Ein PKW-Lenker wurde dadurch vom Rückweg ins Tal abgeschnitten. Er begab sich zu Fuß zur nahegelegenen Staumauer und fuhr von dort mit der Buslinie zu Tal. Laut der Freiwilligen Feuerwehr Ginzling ist eine Räumung der Schlegeisstraße frühestens am 7. August 2026 möglich. Um 18.45 Uhr kam es in Brandberg zu einem dritten Murenabgang: Auf Höhe Zillergrund 60, taleinwärts bis Häusling, verlegte eine weitere Mure die Straße. Eine durch die Mure zunächst eingeschlossene Person konnte bereits abgeholt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Brandberg war während der Nachtstunden mit den Aufräumarbeiten beschäftigt; das genaue Schadensausmaß sollte erst am Folgetag erhoben werden. Ein Kontroll- und Übersichtsflug des Polizeihubschraubers musste aufgrund des starken Regens abgebrochen werden.