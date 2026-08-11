Sichere Bootsfahrt nicht mehr möglich: Po führt kaum noch Wasser

Der Po, Italiens längster Fluss, führt so wenig Wasser wie seit langem nicht mehr - mit Folgen, die inzwischen auch eine jahrhundertealte Tradition treffen. Die für den 15. August geplante Prozession zu Mariä Himmelfahrt auf dem Fluss wurde abgesagt. Der Pegel des Po ist so stark gesunken, dass eine sichere Fahrt mit den Booten nicht mehr möglich ist.

Bei der traditionellen Prozession wird die Statue der Madonna normalerweise per Boot auf dem Po zwischen den Städten Cremona und Brancere transportiert. Zahlreiche Institutionen und Vereine beteiligen sich jedes Jahr an dem religiösen Ereignis. In diesem Jahr muss die Prozession jedoch wegen der schwierigen Bedingungen auf dem Fluss ausfallen.