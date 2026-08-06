Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Landwirtschaft

Schlechteste Ernte seit 56 Jahren: Bauernvertreter rufen nach Hilfe

Die Landwirtschaft im Burgenland leidet unter massiver Dürre. Berlakovich fordert ein Maßnahmenpaket.
06.08.2026, 04:30

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Zwei Männer stehen im Maisfeld und halten ein Schild mit „Dürre-Maßnahmenpaket“.

Zusammenfassung

  • Berlakovich fordert ein Dürre-Maßnahmenpaket für die Landwirtschaft.
  • Im Burgenland ist die Getreideernte die schlechteste seit 56 Jahren.
  • Auch bei Herbstkulturen drohen deutliche Ertragsausfälle.

Angesichts der anhaltenden Dürre fordert Landwirtschaftskammer-Präsident Nikolaus Berlakovich ein umfassendes Dürre-Maßnahmenpaket. Besonders im Burgenland spitze sich die Lage zu.

Die abgeschlossene Getreideernte habe nochmals schlechter abgeschnitten als erwartet. Laut Berlakovich wurde seit 1970 – also seit 56 Jahren – im Burgenland nicht mehr so wenig Getreide geerntet wie heuer.

Getreideernte: Trockenheit und Hitze drücken die Erträge
Getreideernte brach in Ostösterreich um bis zu 80 Prozent ein

Grund dafür seien die langanhaltende extreme Hitze und fehlende Niederschläge. Die aktuellen Wetterbedingungen lassen zudem auch für Herbstkulturen wie Sonnenblume, Sojabohne, Körnermais, Zuckerrübe, Ölkürbis und Wein deutliche Ertragsausfälle erwarten.

Die Situation lasse bei den Bäuerinnen und Bauern im Burgenland „alle Alarmglocken schrillen“. Viele fürchten laut Berlakovich um ihre wirtschaftliche Zukunft. Gleichzeitig sei auch die ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit regional erzeugten Lebensmitteln gefährdet.

Vor diesem Hintergrund wird ein Maßnahmenpaket gefordert, um bäuerliche Existenzen abzusichern.

Was ist los im Burgenland?

Aktuelle Nachrichten aus Ihrem Bundesland

In Hornstein im Burgenland sank die Temperatur nicht unter 28,5 Grad. An diesen 10 Orten war es in der Nacht am heißesten.
Weiterlesen
Telefonbetrug im Bezirk Oberwart: Ein 59-Jähriger verliert durch mehrere Überweisungen einen hohen fünfstelligen Betrag. Polizei warnt.
Weiterlesen
Greenpeace entdeckt Asbest in Bad Tatzmannsdorf. Gemeinde und Kurzentrum haben betroffene Flächen gesperrt.
Weiterlesen
Photovoltaik, Speicher und Netze werden kombiniert, um Strom regional zu erzeugen, zu speichern und zu verteilen.
Weiterlesen
Hitze im Burgenland: Bio-Betriebe dürfen konventionelles Futter zukaufen, um ihre Zertifizierung zu behalten.
Weiterlesen
Eisenstadt Oberwart Neusiedl am See Wetter Burgenland
kurier.at, PEKO  | 

Kommentare