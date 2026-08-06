Schlechteste Ernte seit 56 Jahren: Bauernvertreter rufen nach Hilfe
Zusammenfassung
- Berlakovich fordert ein Dürre-Maßnahmenpaket für die Landwirtschaft.
- Im Burgenland ist die Getreideernte die schlechteste seit 56 Jahren.
- Auch bei Herbstkulturen drohen deutliche Ertragsausfälle.
Angesichts der anhaltenden Dürre fordert Landwirtschaftskammer-Präsident Nikolaus Berlakovich ein umfassendes Dürre-Maßnahmenpaket. Besonders im Burgenland spitze sich die Lage zu.
Die abgeschlossene Getreideernte habe nochmals schlechter abgeschnitten als erwartet. Laut Berlakovich wurde seit 1970 – also seit 56 Jahren – im Burgenland nicht mehr so wenig Getreide geerntet wie heuer.
Grund dafür seien die langanhaltende extreme Hitze und fehlende Niederschläge. Die aktuellen Wetterbedingungen lassen zudem auch für Herbstkulturen wie Sonnenblume, Sojabohne, Körnermais, Zuckerrübe, Ölkürbis und Wein deutliche Ertragsausfälle erwarten.
Die Situation lasse bei den Bäuerinnen und Bauern im Burgenland „alle Alarmglocken schrillen“. Viele fürchten laut Berlakovich um ihre wirtschaftliche Zukunft. Gleichzeitig sei auch die ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit regional erzeugten Lebensmitteln gefährdet.
Vor diesem Hintergrund wird ein Maßnahmenpaket gefordert, um bäuerliche Existenzen abzusichern.
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