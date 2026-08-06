Schlechteste Ernte seit 56 Jahren: Bauernvertreter rufen nach Hilfe

Angesichts der anhaltenden Dürre fordert Landwirtschaftskammer-Präsident Nikolaus Berlakovich ein umfassendes Dürre-Maßnahmenpaket. Besonders im Burgenland spitze sich die Lage zu.

Die abgeschlossene Getreideernte habe nochmals schlechter abgeschnitten als erwartet. Laut Berlakovich wurde seit 1970 – also seit 56 Jahren – im Burgenland nicht mehr so wenig Getreide geerntet wie heuer.