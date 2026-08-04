Hitze zwingt Bio-Betriebe zum Futterzukauf

Die anhaltende Trockenheit stellt Bio-Agrarbetriebe im Burgenland vor große Herausforderungen. Tierhaltungsbetriebe können daher den notwendigen Zukauf von konventionellem Futter per Bescheid genehmigen lassen, ohne ihre Bio-Zertifizierung zu verlieren. Betroffenen Betrieben soll rasch geholfen werden, erklärte Landeshauptmann-Stellvertreterin Anja Haider-Wallner.

Hintergrund ist der geringe Ertrag von Wiesen und Weiden. Diese liefern derzeit deutlich weniger Futter, sodass die Eigenversorgung vielerorts nicht ausreicht. Während konventionelle Betriebe auf Ersatzfuttermittel zurückgreifen können, sind diese in Bio-Qualität nicht ausreichend vorhanden.